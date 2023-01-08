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Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео)
Представники УПЦ МП осквернили могилу митрополита Володимира в лаврі обрядом вуду
фото: кадр відео

Священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира

У день святкування Різдва за юліанським календарем, коли в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відслужив різдвяну службу предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, представники УПЦ МП осквернили могилу покійного митрополита Володимира (Сабодана), провівши на ній магічний ритуал у стилі культу вуду. Про це повідомив відомий богослов, доктор філософських наук, архімандрит Кирило Говорун.

«Два білих клобуки було спалено на могилі митрополита Володимира в Лаврі в день, коли там різдвяну службу звершив митрополит Епіфаній. З релігієзнавчої точки зору це локалізація культу вуду, коли через артефакти, що належать або символізують конкретних людей, цим людям хочуть у магічний засіб заподіяти зло. Ймовірно малися на увазі митрополити Симеон та Олександр, які перейшли з УПЦ до ПЦУ», – припустив Говорун.

Він також зауважив, що «поганський обряд у Лаврі – своєрідна чорна меса – це частина більш широкого явища».

«Саме апеляцією до магічної свідомості священноначалля УПЦ хоче зупинити перехід своїх кліриків до ПЦУ. З цією метою воно масово й автоматично позбавляє сану всіх, хто туди переходить. Я довго не міг собі пояснити, навіщо їм така неадекватна канонічна міра. А тепер, після спалення клобуків у Лаврі, зрозумів, що позбавлення сану – це така собі «бойова магія», а канони та саме християнство тут ні до чого», – наголосив богослов.

Представники Московської церкви здійснили обряд вуду у Лаврі (відео) фото 1

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ 7 січня вперше провів богослужіння в Києво-Печерській лаврі.

Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

Зазначимо, що митрополит Епіфаній не став поминати патріарха РПЦ Кирила під час різдвяної служби.

Теги: історія обряд Кирило Говорун Епіфаній відео

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