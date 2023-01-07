Московська церква має звільнити Київську лавру повністю, – соратник Зеленського

Потураєв назвав безстрокову орендну УПЦ МП території Нижньої лаври безпрецедентною і ганебною

Церква Московського патріархату буде вигнана з території Києво-Печерської лаври. Про це в коментарі «Главкому» сказав нардеп Микита Потураєв.

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Нардеп сказав, що територію Нижньої лаври, яку контролює УПЦ МП чекає сьогоднішня доля Успенського собору в лаврі.

Він назвав безстрокову орендну УПЦ МП території Нижньої лаври безпрецедентною і ганебною. І висловив переконання, що держава зможе навести лад у всіх своїх заповідниках.

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«У нас є підстави ставити їм (УПЦ МП) запитання про те, що усі ці роки там відбувалося. І забудови, і перебудови», – сказав Потураєв.

Він додав, що Держкомітет з етнополітики і свободи совісті на чолі з керівником Державної служби етнополітики та свободи совісті ВІктором Єленським працюватиме у відповідному напрямку.

Зазначимо, що УПЦ МП використовує територію і будівлі Нижньої лаври, зокрема приміщення Київської духовної академії, де знаходиться релігійний центр, за призначенням, вони сплачують за комунальні та інші послуги, доглядають за територією.

Крім того, чоловічий монастир Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври перебуває у постійному користуванні УПЦ МП, адж це територія Нижньої лаври. Там розташована церква преподобного Агапіта Печерського, колишня лікарня Громашевського і ще декілька церков.

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На території заповідника знаходиться 140 пам’яток, 44 з яких – національного значення і 96 – місцевого. При цьому значна частина з них розташована на території Нижньої лаври, включно з комплексами Ближніх і Дальніх печер, у тому числі й Варязькі печери, які виходять за межі наших мурів та приєднуються до Дальніх печер.

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній розпочав святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.