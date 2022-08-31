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Рятувальники вимагали хабарі у власників ТРЦ: розкрито масштабну схему

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рятувальники вимагали хабарі у власників ТРЦ: розкрито масштабну схему
Махінації з дозвільною документацією ставила під загрозу життя тисяч українців 
фото з відкритих джерел

За хабар ДСНС заплющувала очі на порушення у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах 

СБУ ліквідувала масштабну корупційну схему в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Злочинна діяльність полягала у системному отриманні незаконної винагороди (хабарів) від підприємців за погодження дозвільної документації. Про це повідомила прессулужба установи.  

Учасниками злочинної схеми є посадовці ДСНС України та керівники її регіональних підрозділів, серед яких управління у Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Львівській, Чернігівській, Волинській, Чернівецькій, Хмельницькій та Запорізькій областях, а також посадовці інших держустанов, які залучили до участі приватних осіб.

За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності.

Насамперед «схема» стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.

За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Так вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України.

Щомісячні «прибутки» зловмисників від організованої ними злочинної «схеми» становили понад 10 млн грн.

У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили про підозру першим шести особам злочинної групи. Триває досудове слідство. Всі учасники злочинної групи будуть притягнені до кримінальної відповідальності. 

Нагадаємо, СБУ затримала агента РФ, який «полював» на позиції українських Himars.

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Теги: СБУ ДСНС АЗС

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