СБУ знешкодила злочинну організацію, яка викрадала людей на Львівщині

Ділки вимагали гроші у громадян під надуманими приводами

До складу злочинної організації входило більше шести місцевих жителів

Служба безпеки України в ході спецоперації у Львівській області знешкодила злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців західного регіону. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони, чим могли спричинити загострення криміногенної ситуації в регіоні. Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі і катування людей. Також зловмисники намагались займатись рекетом через штучно створені конфліктні ситуації», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу злочинної організації входило більше шести місцевих жителів. За даними слідства, вони займались вимаганням грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей у потерпілого.

Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу, серед яких:

ч. 1 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ч. 4 ст. 189 (вимагання в умовах воєнного стану);

ч. 4 ст. 296 (хуліганство).

За матеріалами Служби безпеки, суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Крім того, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

Раніше, Служба безпеки України оголосила підозру «кадировцю», який убивав мирних мешканців Київщини.