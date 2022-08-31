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Удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську: СБУ нейтралізувала агентуру РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську: СБУ нейтралізувала агентуру РФ
Затриманим повідомлено про підозру
фото: пресслужба СБУ

До складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих жителів, завербовані російськими спецслужбами

У ході контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів сходу України Служба безпеки знешкодила ще одну російську агентурну мережу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони нашої держави на території Донеччини, зокрема в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська», – йдеться у повідомленні.

 Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням фото-, відеофіксації. «Зібрані відомості передавали представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокації», – йдеться у повідомленні.

4 фото
На весь екран

Зазначається, що до складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих жителів, завербовані російськими спецслужбами. «Вони діяли автономно і підтримували комунікацію через «зв’язкових» – двох учасників терористичної організації «ДНР». Затриманим повідомлено про підозру. Щодо чотирьох підозрюваних СБУ передала обвинувальні акти в суд», – додали у СБУ.

Служба безпеки України в ході спецоперації у Львівській області знешкодила злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців західного регіону. Також СБУ повідомила про підозру гауляйтеру окупантів в Енергодарі.

Теги: обстріл війна СБУ

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