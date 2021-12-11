Російський хакер отримав чотири роки тюрми у США

Зловмисник «заразив» близько 200 тис. комп'ютерів по всьому світу

Суд у Коннектикуті засудив росіянина Олега Кошкіна до чотирьох років тюремного ув'язнення. Його звинувачують у кіберзлочинах. Про це повідомляє ТАСС.

Його засудили до 48 місяців в'язниці.

«Протягом декількох років Кошкін і його спільники працювали над тим, щоб обходити наші базові системи кіберзахисту для поширення шкідливих програм у воістину світовому масштабі», – наводить Міністерство юстиції США слова агента ФБР Девіда Сундберга, який брав участь в процесі.

Кошкін діяв у змові з уже засудженим в США Олегом Левашовим, і разом вони змогли впровадити шкідливі програми в близько 200 тис. комп'ютерів по всьому світу.

Останній в липні цього року був засуджений до вже відбутого тюремного терміну в 33 місяці і виплати 3,5 млн доларів як відшкодування завданих збитків.

У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової хакерської атаки на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA і офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

Нагадаємо, США додали до списку кіберзлочинців компанію з Росії .

Раніше російські хакери викрали дані відомих клієнтів ювелірного дому.

Також компанія Google заявила про масовану атаку російськомовних хакерів.

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