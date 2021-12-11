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    Російський хакер отримав чотири роки тюрми у США

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    Росіянин отримав вирок за кіберзлочини<br /><br /><br /> - Російський хакер отримав чотири роки тюрми у США
    Росіянин отримав вирок за кіберзлочини


    фото: thehansindia.com

    Зловмисник «заразив» близько 200 тис. комп'ютерів по всьому світу

    Суд у Коннектикуті засудив росіянина Олега Кошкіна до чотирьох років тюремного ув'язнення. Його звинувачують у кіберзлочинах. Про це повідомляє ТАСС.

    Його засудили до 48 місяців в'язниці.

    «Протягом декількох років Кошкін і його спільники працювали над тим, щоб обходити наші базові системи кіберзахисту для поширення шкідливих програм у воістину світовому масштабі», – наводить Міністерство юстиції США слова агента ФБР Девіда Сундберга, який брав участь в процесі.

    Кошкін діяв у змові з уже засудженим в США Олегом Левашовим, і разом вони змогли впровадити шкідливі програми в близько 200 тис. комп'ютерів по всьому світу.

    Останній в липні цього року був засуджений до вже відбутого тюремного терміну в 33 місяці і виплати 3,5 млн доларів як відшкодування завданих збитків.

    У січні цього року спецслужби США підтвердили, що до масової хакерської атаки на американські федеральні відомства причетна Росія. Її метою, за даними ФБР, АНБ, CISA і офісу директора Нацрозвідки, було отримання розвідданих.

    Нагадаємо, США додали до списку кіберзлочинців компанію з Росії .

    Раніше російські хакери викрали дані відомих клієнтів ювелірного дому.

    Також компанія Google заявила про масовану атаку російськомовних хакерів.

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    Теги: Росія суд США Міністерство юстиції ФБР вирок хакер
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    Російський хакер отримав чотири роки тюрми у США