Шахрайка в рясі. Під Києвом «монахиня» ошукала людей на десятки тисяч доларів

Шахрайка в рясі чотири роки працювала на ринку в Білій Церкві

Шахрайка збирала кошти на неіснуючий дитбудинок та на молитви

У Білій Церкві Київської області монахиня чотири роки збирала кошти на дитячий будинок, якого не існує. Люди вірили шахрайці та давали їй гроші, замовляли молитви за здоров’я, за упокій родичів. Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Жінка представлялася всім, як «матушка Єлена зі Святопокровського монастиря», та збирала чималі суми грошей «на допомогу дітям». Крім того, вона ошукала знайому на $45 тис.

Шахрайство псевдомонахині розкрили тоді, коли вона збиралася ошукати одну з набожних продавчинь ринку.

Як йдеться у вироку Білоцерківського суду від 8 листопада, зловмисниця розповіла про те, що у її монастирі нібито з'явився отець Митрофан, який проводить певні ритуали та займається вигнанням бісів з одержимої людини.

Дізнавшись, що продавчиня позичила знайомим $25 тис., шахрайка запропонувала їй послуги Митрофана та спеціальні молитви у монастирі для повернення боргу. Для цього їй була потрібна десята частина суми боргу та боргова розписка.

Так «матушка Єлена» отримала $25 тис. і обіцяла повернути їх за 40 днів. Втім, згодом вона розповіла, що ці гроші «зароблені нечесно» та «брудні» і не підходять до обряду. Цього разу продавчиня змогла назбирати лише $20 тис., які їй також не повернулися.

Коли ошукана жінка звернулася до поліції, з'ясувалося, що жоден дитячий будинок пожертви людей не отримував. Не існувало й отця Митрофана.

Зловмисниця пів року не приходила на засідання суду, але потім її затримали та заарештували. Під час розгляду справи по суті жінка спочатку не визнавала своєї провини, а згодом змінила свідчення. Обвинувачена каже, що була бухгалтеркою в одній з протестантських церков, а її колишній чоловік був там священником.

Суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді 10 років за ґратами. Із псевдомонахині також стягнули 1,271 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

Джерело: ТСН