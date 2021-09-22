  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олеся Яхно
рус
    Думки вголос

    У сучасному світі кібератаки замінили шпигунство

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кібератаки перетворилися на певний вид спецоперацій - У сучасному світі кібератаки замінили шпигунство
    Кібератаки перетворилися на певний вид спецоперацій

    Кібербанди після літніх канікул знову активізувалися – нові та старі

    Мовою оригіналу

    Тема кибератак – одна из тех, которой я уделяю внимание.

    Просто потому, что кибератаки, кроме стандартного преступления с целью выкупа, в каком-то смысле частично заменили шпионаж, ну и стали определенным видом спецопераций.

    А сейчас, как пишет NYT, когда ситуация с атаками кибервымогателей хуже, чем когда-либо, и дипломатические усилия в отношении стран, которые становятся базой для киберпреступников, не дают результатов, заучат инициативы относительно необходимости разработки стратегии нападения и ответного удара.

    Появление стратегии наращения – это вопрос времени. Тем более, что кибербанды после летних каникул опять активизировались – новые и старые.

    Так, из офлайна вышла небезызвестная группа кибервымогателей REvil.

    Появилась новая кибербанда Groove, которая уже слила в сеть 500 000 частных паспортов.

    И вот буквально на днях связанная с Россией группа кибервымогателей BlackMatter совершила атаку против компании по производству зерна в Айове. На своей странице в дарквебе группа так и написала, что эта атака не нарушает требований, озвученных Байденом.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кібератака кібербезпека хакер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Антон Орехъ
    Антон Орехъ

    Оглядач

    Юрій Луценко
    Юрій Луценко
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У сучасному світі кібератаки замінили шпигунство