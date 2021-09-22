У сучасному світі кібератаки замінили шпигунство

Кібербанди після літніх канікул знову активізувалися – нові та старі

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Тема кибератак – одна из тех, которой я уделяю внимание.

Просто потому, что кибератаки, кроме стандартного преступления с целью выкупа, в каком-то смысле частично заменили шпионаж, ну и стали определенным видом спецопераций.

А сейчас, как пишет NYT, когда ситуация с атаками кибервымогателей хуже, чем когда-либо, и дипломатические усилия в отношении стран, которые становятся базой для киберпреступников, не дают результатов, заучат инициативы относительно необходимости разработки стратегии нападения и ответного удара.

Появление стратегии наращения – это вопрос времени. Тем более, что кибербанды после летних каникул опять активизировались – новые и старые.

Так, из офлайна вышла небезызвестная группа кибервымогателей REvil.

Появилась новая кибербанда Groove, которая уже слила в сеть 500 000 частных паспортов.

И вот буквально на днях связанная с Россией группа кибервымогателей BlackMatter совершила атаку против компании по производству зерна в Айове. На своей странице в дарквебе группа так и написала, что эта атака не нарушает требований, озвученных Байденом.

Джерело: блог Олесі Яхно

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