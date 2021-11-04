США додали до списку кіберзлочинців компанію з Росії

Російська компанія та ще одна фірма з Сінгапуру потрапили до списку через торгівлю кіберінструментами

США додали до «чорного» списку чотири іноземні компанії, які підозрюються у співпраці з хакерами. Одна з компаній, Positive Technologies, є російською. Про це повідомляє пресслужба Міністерства торгівлі США.

Зазначається, що компанії займалися створення програмного забезпечення, яке потім продавали кіберзлочинцям.

Хакери своєю чергою використовували його для атак та шпигунської діяльності.

Зокрема, російська компанія та ще одна фірма з Сінгапуру потрапили до списку через торгівлю кіберінструментами.

Інші дві компанії, NSO Group та Candiru, з Ізраїлю, звинуватили у розробці й поширенні шпигунського програмного забезпечення іноземним урядам.

Нагадаємо, СБУ викрила масштабну схему відмивання коштів через Darknet.

До слова, харківська блогерка інсценувала своє викрадення та вимагала біткоїни у коханця з Росії.

Як повідомлялося, російському хакеру в США загрожує до 60 років в’язниці.