Хакери зламали електронну пошту ФБР і розсилають повідомлення

Зловмисники сповістили про кіберзагрозу 100 тис. користувачів

Федеральне бюро розслідувань зіткнулося з кібератакою. Хакери зламали зовнішню систему електронної пошти ФБР і розсилають з неї спам. Про це повідомляє Вloomberg.

Хакери розіслали десятки тисяч електронних листів з електронної пошти ФБР із попередженням про можливу кібератаку.

За даними Spamhaus, що відстежує спам і пов'язані з ним кіберзагрози, атаки почалися опівночі суботи в Нью-Йорку, а подальша кампанія почалася о 2 годині ночі. Організація заявила, що, за її оцінками, спам-повідомлення в кінцевому підсумку досягли щонайменше 100 тис. поштових скриньок.

У листах вказувалася тема: «Терміново: зловмисник в системі». Повідомлення було підписано Міністерством внутрішньої безпеки США і попереджало одержувачів, що зловмисником був експерт із кібербезпеки Вінні Троя, який минулого року провів розслідування хакерської групи The Dark Overlord.

ФБР заявило, що разом з Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури обізнане про інцидент.

«Це поточна ситуація, і зараз ми не можемо надати ніякої додаткової інформації», – йдеться в заяві ФБР.

За словами голови відділу професійних послуг компанії з кібербезпеки BlueVoyant Остіна Бергласа, у ФБР є кілька систем електронної пошти, і та, яка, схоже, була зламана в суботу, є загальнодоступною – її агенти та співробітники можуть використовувати для комунікацій із громадськістю.

«Це не секретна система, яка була зламана. Це зовнішній обліковий запис, який використовується для обміну і передачі несекретної інформації», – сказав він.

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