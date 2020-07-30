Смерть українського репера в Росії. Співмешканка пояснила, навіщо розчленувала чоловіка



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Олександр Юшко зі своєю дружиною Мариною Кохал Фото: instagram.com

Жінка вважала смерть від передозування наркотиками «безславною»

Дружина репера Енді Картрайта пояснила мотиви свого злочину. Про це повідомляє видання «Фонтанка».

30 липня стало відомо, що поліція знайшла розчленоване тіло чоловіка у будинку № 134 на Невському проспекті Санкт-Петербургу. Ним виявився відомий український репер та резидент шоу Versus Battle Олександр Юшко, що виступав під псевдонімом Енді Картрайт. Дружина репера, Марина Кохал, стверджує, що чоловік помер від передозування наркотиками не пізніше 25 липня.

За інформацією видання «Фонтанка», дружина репера вважала смерть від передозування «безславною», а тому вирішила, що йому краще просто зникнути. Видання повідомляє, що вона чотири дні розрізала тіло чоловіка, а пізніше спакувала його рештки у п'ять чорних пакетів, які помістила до холодильника.

Слідчі не будуть відкривати кримінальну справу до кінця експертизи, що може тривати до трьох місяців. У випадку, якщо версія дружини підтвердиться, то її чекає звинувачення за статтею 244 КК РФ «Наруга над тілами померлих».

Нагадаємо, що Олександр Юшко (Енді Картрайт) – це відомий український андеграундний репер родом з Ніжина. Навчався в ніжинському педагогічному університеті на викладача англійської мови. У 2012 році виходить його перший сольний альбом «Магия мутных вод». Брав участь у чотирьох Versus Battle.





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