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    Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста

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    Зниклого туриста шукали в Карпатах з 4 грудня&nbsp; - Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста
    Зниклого туриста шукали в Карпатах з 4 грудня 
    фото: dsns.gov.ua

    До пошуків туриста залучали поліцію, волонтерів і вертоліт

    На четвертий день пошуків у Карпатах знайшли тіло туриста, який зник 4 грудня під час катання на снігоході. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, зниклого ще 4 грудня на гірській долині Руна, Ужгородського району, під час катання на снігоході. Пошуки тривали досі», – йдеться у повідомленні.

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    Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста
    Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста
    Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста
    Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста
    Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста
    Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста

    Також повідомляється, що для цього було залучено 90 осіб і 33 одиниці техніки, а також вертоліт Мі-8.

    Нагадаємо, 4 грудня троє туристів каталися на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир на місцевості та заблукали.

    5 грудня рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали у Карпатах.

    Зранку 7 грудня до пошуків туриста було залучено 49 осіб та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич. Також до пошуків долучалися патрульні поліцейські та волонтери.

    Нагадаємо, у горах Буковини – справжня зима. Вершини 4 грудня рясно вкриті снігом, а стовпчики термометрів опустилися подекуди до -20°С.

    Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

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    Теги: ДСНС Закарпаття туризм вертоліт надзвичайні ситуації рятувальники Карпати (гори) снігопад
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    Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста