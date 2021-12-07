Рятувальники знайшли у Карпатах тіло зниклого туриста

Зниклого туриста шукали в Карпатах з 4 грудня

Зниклого туриста шукали в Карпатах з 4 грудня

До пошуків туриста залучали поліцію, волонтерів і вертоліт

На четвертий день пошуків у Карпатах знайшли тіло туриста, який зник 4 грудня під час катання на снігоході. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, зниклого ще 4 грудня на гірській долині Руна, Ужгородського району, під час катання на снігоході. Пошуки тривали досі», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що для цього було залучено 90 осіб і 33 одиниці техніки, а також вертоліт Мі-8.

Нагадаємо, 4 грудня троє туристів каталися на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир на місцевості та заблукали.

5 грудня рятувальники знайшли двох туристів, які заблукали у Карпатах.

Зранку 7 грудня до пошуків туриста було залучено 49 осіб та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування міста Дрогобич. Також до пошуків долучалися патрульні поліцейські та волонтери.

Нагадаємо, у горах Буковини – справжня зима. Вершини 4 грудня рясно вкриті снігом, а стовпчики термометрів опустилися подекуди до -20°С.

Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).