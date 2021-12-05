У Карпатах загубилися троє туристів. Їх шукають майже 30 людей

Чоловіки каталися на снігоходах та заблукали

Трьох чоловіків у горах Закарпаття шукають рятувальники. Туристи каталися на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир на місцевості та заблукали. Трапилося це близько шостої вечора 4 грудня, інформує ДСНС України.

Телефонний зв’язок із чоловіками періодично з’являється, отож рятувальники скеровують їх до вірного шляху, рухаючись їм назустріч.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 4 гірських пошуково-рятувальних відділення з с. Вишка, м. Ужгород, с. Нижні Ворота та с. Пилипець. Одні обстежують територію в районі полонини Руна Ужгородського району, інші шукають у гірський місцевості поблизу с. Пашківці Жденієвської громади Мукачівського району.

До пошуків залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки, а також 6 волонтерів на 2 автівках.

Нагадаємо, у горах Буковини – справжня зима. Вершини 4 грудня рясно вкриті снігом, а стовпчики термометрів опустилися подекуди до -20°.

Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

Раніше у Миколаївській області дев'ятирічного хлопчика знайшли мертвим у річці. 4 грудня до поліції звернулись батьки, які повідомили, що їхній син пішов із території двору в смт. Криве Озеро та місце його знаходження невідоме.

Усю ніч тривали пошуки зниклої дитини. По тривозі був піднятий особовий склад відділення поліції №2 Первомайського районного відділення поліції та наближених районних відділень, а також кінологи, ювенальні поліцейські та оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції. Також долучилися рятувальники, місцеві мешканці волонтери та небайдужі громадяни.