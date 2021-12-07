Для пошуків заблукалого у Карпатах туриста планують залучити вертоліт

Наразі до пошуків чоловіка залучено 49 осіб та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень

Чоловік заблукав у горах ввечері 4 грудня

Станом на сьогодні, 7 грудня, продовжуються пошуки 50-річного чоловіка, який заблукав у горах Карпат під час катання на снігоході. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

Зазначається, що рятувальники планують залучити до пошуків вертоліт.

За інформацією відомства, наразі до пошуків залучено 49 осіб та 11 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття та Спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич.

Також долучаються до пошуків патрульні поліцейські та волонтери.

«За умови сприятливих погодних умов, рятувальники будуть здійснювати пошук з повітря вертольотом МІ-8», – додають у ДСНС.

Нагадаємо, 4 грудня троє туристів каталися на снігоходах в районі полонини Руна Тур’є-Реметівської територіальної громади Ужгородського району, втратили орієнтир на місцевості та заблукали.

5 грудня рятувальники знайшли двох туристів, заблукавших у Карпатах.

Нагадаємо, у горах Буковини – справжня зима. Вершини 4 грудня рясно вкриті снігом, а стовпчики термометрів опустилися подекуди до -20°.

Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).