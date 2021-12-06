У Румунії на туристів з України напав ведмідь

Чоловік і жінка отримали травми, тікаючи від розлюченої тварини

На двох українських туристів, 32-річну жінку та 28-річного чоловіка, у суботу напав ведмідь біля замку Пелеш (Castelul Peles) в Карпатах. На місці події негайно прибули рятувальники з повіту Прахова, щоб надати допомогу туристам, які отримали травми кінцівок. Про це повідомляє Мukachevo.net з посиланням на Службу з надзвичайних ситуацій міста Прахов.

«Минулої ночі дзвінком на номер 112 диспетчеру повідомили про інцидент, під час якого в районі замку Пелеш двоє туристів з України зазнали нападу ведмедя. Дзвінок надійшов з Бухареста від подруги туристів», – зазначили рятувальники.

Однак пізніше мер міста Сінай Влад Опря розповів, що розмовляв з одним із туристів, і той повідомив, що ведмедиця з дитинчатом були налякані петардами, кинутими іншими людьми.

Ведмедиця очевидно спробувала захистити свого малюка та побігла назустріч людям, які опинилися між ними. Ті змушені були тікати і перестрибнути через паркан, тому і отримали травми, зачепившись за колючий дріт. У чоловіка поранення руки та ноги, у жінки – ноги. Наразі постраждалі українці перебувають у лікарні Сіная.

Місцева служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила повідомлення із закликом до жителів та туристів району бути обережними при зустрічі з дикими тваринами.

До слова, нещодавно у Чорнобильській зоні було виявлено сліди гігантського бурого ведмедя. Як відомо, Чорнобильська зона стала комфортним домом для багатьох тварин. Тут проживають коні Пржевальського, лосі, сарни, олені, кабани, рисі, вовки, ведмеді, болотні черепахи та велика кількість видів птахів.

Також стало відомо, які тварини першими зникнуть внаслідок танення льодовиків. Першими, хто може зникнути, є мешканці Антарктиди та Арктики, зокрема білі ведмеді.