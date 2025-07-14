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СБУ ліквідувала російських агентів, які вбили полковника Воронича: зʼявилося фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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СБУ ліквідувала російських агентів, які вбили полковника Воронича: зʼявилося фото
Правоохоронці ліквідували російських агентів
скріншот з відео

Під час затримання підозрювані намагалися відбиватися, відкривши вогонь

Правоохоронці встановили виконавців вбивства полковника СБУ Івана Воронича у Києві. Завдання від ФСБ отримали іноземці – чоловік і жінка. З'явились фото ліквідованого подружжя кілерів. Про це повідомляє «Главком».

Під час затримання підозрювані намагалися відбиватися, тож їх ліквідували. Про що раніше поінформував голова СБУ Василь Малюк, котрий особисто керував спецоперацією з пошуку агентів ФСБ.

СБУ ліквідувала російських агентів, які вбили полковника Воронича: зʼявилося фото фото 1

Нагадаємо, у четвер, 10 липня, у Києві було вбито офіцера Служби безпеки України, ім'я якого пов'язують з таємними операціями проти Росії, включаючи наступ на Курську область. Полковник Іван Воронич, офіцер елітного Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ прослужив у відомстві десятиліття.

Саме підрозділ полковника Воронича, брав участь у несподіваній операції України в Курській області. Ця операція призвела до того, що українські війська окупували частину російської території на вісім місяців, перш ніж були змушені відступити. У роки після повномасштабного вторгнення Росії полковник Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в «сірій зоні» між лініями фронту.

До слова, співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію, під час якої ліквідували агентів російських спецслужб. Ці кілери, за завданням ФСБ РФ, здійснили вбивство полковника СБУ у Києві. Операцією особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

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Теги: СБУ російські агенти вбивство

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СБУ ліквідувала російських агентів, які вбили полковника Воронича: зʼявилося фото
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