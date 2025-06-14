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У Міннесоті вбито політикиню-демократку, сенатора поранено

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Міннесоті вбито політикиню-демократку, сенатора поранено
Стрілянина сталася в передмісті Міннеаполісу
фото: abcnews.go.com

Президент США Дональд Трамп назвав те, що сталося, «жахливим актом насильства»

В американському штаті Міннесота 14 червня невідомий застрелив членкиню палати представників штату Меліссу Гортман і її чоловіка. Ще один законодавець – член сенату штату Джон Гоффман – був поранений. Як інформує «Главком», про це повідомила місцева поліція. Повідомлення також підтвердив губернатор штату Тім Волц.

Губернатор назвав убивства політично вмотивованими. Убита Мелісса Гортман представляла Демократичну партію. Це відома в штаті політикиня, яка до січня нинішнього року була спікеркою Палати представників.

Мелісса Гортман та Джон Гоффман
Мелісса Гортман та Джон Гоффман
фото: abcnews.go.com

Стрілянина сталася в передмісті Міннеаполісу. Повідомляється, що стрілець був одягнений у поліцейську форму. Він втік і наразі перебуває на волі, поліція його розшукує.

Даних про особу підозрюваного поки що немає, проте поліція стверджує, що в автомобілі, який йому належить, знайшли текст із переліком політиків, яким він погрожував убивством.

Президент США Дональд Трамп назвав те, що сталося, «жахливим актом насильства», заявивши, що, мабуть, вбивство було політично мотивованим. Таку саму оцінку висловила і міністерка юстиції Пем Бонді.

Нагадаємо, у США звинувачують 17-річного підлітка Нікіту Касапа в убивстві його батьків. Тим часом Федеральне бюро розслідувань стверджує, що після вбивства батьків хлопець планував убити президента США Дональда Трампа.

Також губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що війський парад, який раніше було анонсовано до 250-річчя Армії США та припадає на день народження Дональда Трампа, показує тільки слабкість американського лідера.

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Теги: Дональд Трамп вбивство парад поліція

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