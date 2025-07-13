Помста за Воронича: СБУ ліквідувала російських кілерів

СБУ ліквідувала російських кілерів, які вбили полковника Служби безпеки в Києві

Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію, під час якої ліквідували агентів російських спецслужб. Ці кілери, за завданням ФСБ РФ, здійснили вбивство полковника СБУ у Києві. Операцією особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як повідомив Василь Малюк, «агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича».

За його словами, внаслідок негласних розшукових та активно-контррозвідувальних заходів «вороже лігво було виявлено». Під час затримання кілери «почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані».

⚡️СБУ ліквідувала кілерів ФСБ, які вбили офіцера у Києві



Двох агентів ФСБ знищили під час спецоперації на Київщині. Вони прибули до України, стежили за полковником СБУ, отримали зброю зі схрону й убили його.



Під час затримання відкрили вогонь – у відповідь були ліквідовані. pic.twitter.com/3AEE7dGLqB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 13, 2025

«Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!», – наголосив Василь Малюк.

Керівник української спецслужби подякував за професіоналізм і підтримку співробітникам Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Він підкреслив, що ефективна протидія російським спецслужбам – ключовий напрямок діяльності для СБУ, яка запобігає 85% злочинів, що ворог намагається вчиняти на території України.

За даними слідства, вбивство українського захисника здійснили двоє осіб – чоловік і жінка. Їхній куратор наказав їм слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування. Згодом російський агент передав кілерам координати схрону, де знаходився пістолет із глушником.

Здійснивши вбивство полковника Служби безпеки, кілери намагалися «залягти на дно». Проте співробітники СБУ та Нацполіції встановили їхнє місцеперебування на Київщині. Сьогодні зранку, 13 липня, було проведено спецоперацію, під час якої члени агентурно-бойової групи ФСБ РФ почали чинити опір і були ліквідовані.

Нагадаємо, у четвер, 10 липня, у Києві було вбито офіцера Служби безпеки України, ім'я якого пов'язують з таємними операціями проти Росії, включаючи наступ на Курську область. Полковник Іван Воронич, офіцер елітного Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ прослужив у відомстві десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання з посиланням на колишнього колегу, який побажав залишитися анонімним, саме підрозділ полковника Воронича, брав участь у несподіваній операції України в Курській області. Ця операція призвела до того, що українські війська окупували частину російської території на вісім місяців, перш ніж були змушені відступити. У роки після повномасштабного вторгнення Росії полковник Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в «сірій зоні» між лініями фронту.