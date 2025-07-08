СБУ «на гарячому» затримала агентку РФ, яка планувала підірвати готель у Рівному

Агентка РФ залишила вибухівку в номері готелю та встановила камеру для зйомки підриву

49-річна жінка готувалась влаштувати теракт за завданням російських спецслужб

Контррозвідка СБУ запобігла теракту проти цивільного населення на заході України. Затримано агентку РФ, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів у місті Рівне. Фігурантка залишила саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному з номерів комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті мінікамеру з віддаленим доступом для окупантів. У подальшому рашисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку», – зазначили у СБУ.

Контррозвідники затримали агентку «на гарячому», коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також вибухівку було знешкоджено. Слідство встановило, що теракт готувала 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств. Після вербування вона отримала координати схронів, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера, заброньованого на підставну особу.

«У той же час терористка за інструкцією російського спецслужбіста придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів», – йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено телефон із доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше «Главком» повідомляв, що контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу ФСБ здійснити теракт у прифронтових регіонах України. За результатами спецоперації у Запоріжжі затримано двох російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Нацгвардії.

Також «Главком» інформував, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував ракетно-дронові атаки РФ по Києву. За матеріалами справи, замовлення окупантів виконував 17-річний випускник столичної школи, якого росіяни завербували на Telegram-каналах з пошуку «легких грошей».