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На Харківщині чоловік зарізав власну матір

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Харківщині чоловік зарізав власну матір
фото з відкритих джерел

Між жінкою та її 40-річним сином виник конфлікт, під час якого чоловік завдав матері удар ножем у живіт

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка, який смертельно поранив власну матір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Інцидент стався в селищі Кегичівка. В одному з приватних будинків між жінкою та її 40-річним сином виник конфлікт. Під час сварки чоловік завдав матері удар ножем у живіт. Жінку госпіталізували до міської лікарні, однак, потерпіла померла від отриманих тілесних ушкоджень.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Раніше повідомлялося, що на Одещині під час сімейної вечері жінка зарізала сина.

Обурена образами та приниженнями матір вдарила сина у груди ножем, який був у неї в руці. Чоловік завадити дружині не зміг. Їхній син загинув на місці події. Причиною смерті потерпілого стала гостра крововтрата, яка розвинулася внаслідок проникаючої колото-різаної рани грудної клітки з ушкодженням аорти.

А у Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення. 

Під час застілля на кухні між рідними виник конфлікт, в результаті якого батько завдав смертельний удар ножем своєму синові. Щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом кількох днів розчленовував його та виносив з квартири до сміттєвих баків у пакетах та сумках. Голову та кінцівки він замурував у власному гаражі.

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Теги: вбивство Харківщина чоловік

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