Стрілянина в церкві Кентуккі: нападник убив двох жінок, поранив трьох людей

Поліція прибула на місце і ліквідувала стрільця на місці події

Розслідування триває, шукають мотиви й можливі зв’язки нападника з церквою

В американському місті Лексінгтон, штат Кентуккі, чоловік відкрив стрілянину в церкві, внаслідок чого загинули дві жінки, і ще троє людей отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Стрілець відкрив вогонь по штатному поліцейському під час зупинки транспортного засобу. Після цього він викрав машину і поїхав до баптистської церкви, де продовжив стріляти по парафіянах.

У церкві були вбиті дві жінки та поранено трьох чоловіків. Поліція прибула на місце і ліквідувала стрільця на місці події.

«Попередня інформація вказує на те, що підозрюваний міг мати зв'язок з особами в церкві», – сказав начальник поліції на пресконференції.

Розслідування триває, шукають мотиви й можливі зв’язки нападника з церквою.

Нагадаємо, в американському місті Чаттануга, штат Теннессі, під час зустрічі випускників сталася стрілянина. В результаті інциденту поранення отримали четверо людей, нападник з місця події втік.