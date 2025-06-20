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Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Обмін полоненими: СБУ показала ексклюзивне відео
Україна провела з Росією обмін полоненими
скрін із відео

Більшість воїнів, які повернулися сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки

Служба безпеки України показала ексклюзивне відео з обміну полоненими, який відбувся сьогодні, 20 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Служби.

«Сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур, які виконали доручення президента України Володимира Зеленського», – йдеться в повідомленні.

Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі.

Нагадаємо, 20 червня Україна провела черговий обмін полоненими. Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки.

За словами президента, серед звільнених воїнів – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних сил, Національної гвардії, Прикордонної служби.

До слова, 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

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Теги: обмін полоненими СБУ війна

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