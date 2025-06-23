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Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Російські спецслужби намагалися підірвати центральний офіс СБУ. Малюк розкрив деталі
За словами генерала Малюка, особовий склад не дислокується в головному офісі СБУ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Сумку з вибухівкою під будівлю на Володимирські доставила молода дівчина

Російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління. Про це глава СБУ Василь Малюк розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Керівник Служби безпеки України розповів, як російські загарбники намагалися підірвати центральний офіс СБУ в столиці. Молода дівчина намагалася пронести у будівлю 7 кг вибухівки.

«Була одна ситуація, де ми «вели» одну з груп. Ми взнали, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прям валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере - ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю – затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері», – каже він.

Малюк наголосив, що особовий склад не дислокується в головному офісі СБУ. Спецслужба давно має багато запасних командних пунктів.

«У нас багато запасних командних пунктів, зі зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла сім кілограмів вибухівки, її затримали. З урахуванням вражаючих елементів – горя ворог міг зробити багато», – каже він.

Нагадаємо, на одній із центральних багатолюдних вулиць Києва спецслужби РФ готували теракт. Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали російську агентку, яка була причетна до його підготовки.

До слова, російські спецслужби намагалися завербувати 15-річну школярку з Івано-Франківська.

Теги: СБУ Василь Малюк теракт Київ

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