США назвали винних у зриві конкурсу на антикорупційного прокурора

Конкурс на керівника САП уже відбувся, і переможець уже визначений, але комісія досі не оголошує результати

Конкурс на керівника САП уже відбувся, і переможець уже визначений, але комісія досі не оголошує результати

Вашингтон закликав Україну подолати вплив «корумпованих зовнішніх сил» і затвердити керівника Антикорупційної прокуратури

Сполучені Штати закликають комісію з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України затвердити результати конкурсу та нарешті оголосити вже відомого переможця. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

«США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури та прийняти правильне рішення для народу України, затвердивши свій власний вибір САП. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати роботу, яку вам довірили», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», 24 грудня конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) знову не змогла затвердити результати конкурсу, за яким найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко. За визнання Клименка переможцем не знайшлося достатньо голосів.

Під час попереднього засідання комісії детектив НАБУ Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів. Та затвердити результати відбору комісія не змогла – голоси у повному складі не дали представники Верховної Ради.

Напередодні фінального етапу конкурсу ОАСК ухвалив рішення про скасування порядку роботи конкурсної комісії «у зв'язку зі змінами у законодавстві». Суддя Олексій Огурцов послався на неіснуючу норму закону, а також керувався лише однією редакцією закону від 2015 року, ігноруючи зміни. За оновленою редакцією було обрано попереднього керівника САП Назара Холодницького. Тоді результати конкурсу оскаржували в ОАСК, проте суд Вовка не побачив у нормах юридичної колізії.

Офіс Зеленського відреагував на рішення суду щодо конкурсу на антикорупційного прокурора. На Банковій вказали, що чекають на результати конкурсу.

До слова, посли G7 розчаровані зривом відбору керівника антикорупційної прокуратури.