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    Думки вголос

    Бойовики збрехали про бій на Донбасі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Ситуація на фронті постійно викликає тривогу - Бойовики збрехали про бій на Донбасі
    Ситуація на фронті постійно викликає тривогу
    фото: Міноборони України

    Росіянам доводиться вигадувати інформаційні фейки, аби прикрити власні провали

    Мовою оригіналу

    Ситуация в селе Старомарьевка, которое находится на линии фронта и о занятии которого украинскими войсками заявили сегодня российские СМИ. Ситуация, по данным источников Цензор.Нет, такова.

    Село находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные российскими оккупантами. В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции – большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли.

    Сражения за Старомарьевку не было и нет, артиллерийский бой и применение Байрактара произошли недалеко, но на основных позициях сторон в районе Гранитного.

    Зачем россияне раструбили про бои в Старомарьевке?

    1. Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного.

    2. Выдумать фейковую «победу» для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск.

    3. Обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

    Но все эти информационные операции провалены, поскольку Украина показала своё превосходство благодаря первому боевому применению Байрактаров в Украине.

    Однако возмездие российским оккупантам должно быть ещё более масштабным.

    В результате российского обстрела сегодня под Гранитным пал смертью храбрых воин 93-й бригады.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: розвідка ЗМІ війна Україна село
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    Бойовики збрехали про бій на Донбасі