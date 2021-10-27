Бойовики збрехали про бій на Донбасі

Росіянам доводиться вигадувати інформаційні фейки, аби прикрити власні провали

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Ситуация в селе Старомарьевка, которое находится на линии фронта и о занятии которого украинскими войсками заявили сегодня российские СМИ. Ситуация, по данным источников Цензор.Нет, такова.

Село находится в низине, с одной стороны наши высоты, с другой стороны высоты, захваченные российскими оккупантами. В село на протяжении последних лет неоднократно заходила разведка различных украинских подразделений и разведка противника. Но оборудовать там постоянные позиции – большой риск. Вчера в село снова зашла разведка 93-й бригады, село не занимали и отошли.

Сражения за Старомарьевку не было и нет, артиллерийский бой и применение Байрактара произошли недалеко, но на основных позициях сторон в районе Гранитного.

Зачем россияне раструбили про бои в Старомарьевке?

1. Прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного.

2. Выдумать фейковую «победу» для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск.

3. Обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

Но все эти информационные операции провалены, поскольку Украина показала своё превосходство благодаря первому боевому применению Байрактаров в Украине.

Однако возмездие российским оккупантам должно быть ещё более масштабным.

В результате российского обстрела сегодня под Гранитным пал смертью храбрых воин 93-й бригады.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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