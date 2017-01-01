Затримання перекладача Гройсмана: скільки ще таких таємно знищують нашу державу?

Російський шпигун особливо не парився і над легендою не працював

Затриманий за підозрою в шпигунстві на користь РФ урядовець виявився заступником керівника Протоколу Прем’єр-міністра України Станіславом Єжовим. Кажуть, він був особистим перекладачем прем'єр-міністра, отже мав доступ до ультра-важливої та конфіденційної інформації. Поверхневе знайомство з електронною декларацією Єжова виявило вельми

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

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Єжов працював особистим перекладачем Гройсмана

Російський шпигун особливо не парився і над легендою не працював

Затриманий за підозрою в шпигунстві на користь РФ урядовець виявився заступником керівника Протоколу Прем’єр-міністра України Станіславом Єжовим.

Кажуть, він був особистим перекладачем прем'єр-міністра, отже мав доступ до ультра-важливої та конфіденційної інформації.

Поверхневе знайомство з електронною декларацією Єжова виявило вельми цікаві факти. Його дружина - громадянка РФ. Тримає свої збереження і отримує пасивний дохід в Сбєрбанку Росії, причому навіть не в українському філіалі, а саме в російському Сбєрбанку.

Як бачимо, російський шпигун особливо не парився і над легендою не працював. Все лежало на поверхні - але не заважало отримати доступ до неймовірно цінної інформації.

Такі «цікаві» життєві обставини високопоставленого чиновника одразу мали би стати об'єктом інтересу наших спецслужб і його як мінімум треба було серйозно перевірити. Але, вочевидь, цього не сталося.

Добре, що цього спіймали. А скільки ще таких таємних та відкритих запроданців щодня знищують нашу державу?

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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