У Босфорі зіткнулися російський і турецький суховантажі (відео)

Російський суховантаж, що зіткнувся із турецьким, ходив під прапором Мальти і ФРН

У протоці Босфор зіткнулися російський і турецький суховантажі. Про це повідомили в береговій охороні Туреччини, інформує агентство Anadolu.

За даними влади, мова йде про 128-метрове судно «Русич-10», яке прямувало з району Гемлік провінції Бурса в Росію, і 90-метрове «Tahsin Imamoğlu», яке прямувало з провінції Коджаелі в промисловий порт Караденіз Ереглі на Чорному морі. Зіткнення сталося біля берегів району Єнікей в Стамбулі. За повідомленнями ЗМІ, ніхто не постраждав, збитки отримали тільки суховантажі.

Турецьке видання Yeni Şafak опублікувало відео, на якому зображені суховантажі, що зіткнулися у протоці Босфор. На кадрах видно, що російське судно стоїть віддалік від турецького. Серйозних пошкоджень на обох суховантажах не помітно.

Russian, Turkish cargo ships collide in Istanbul's Bosphorus Straithttps://t.co/l297g4gaWg pic.twitter.com/MphXITRojX — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) September 25, 2021

Російський суховантаж раніше ходив під прапорами Мальти і ФРН. Подробиці про це з'явилися на інформаційному порталі про морські судна Fleet Photo.

За даними сайту, суховантаж був побудований у 2006 році на Окській судноверфі, його довжина становить 128 м, ширина – 17.

Під прапором Мальти «Русич-10» ходило у 2007 році. Під прапор Німеччини перейшло у 2010, а під російський – у 2012 році. На даний момент його порт приписки знаходиться у Санкт-Петербурзі, власником є компанія «Волжське пароплавство».

Нагадаємо, раніше Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав старт будівництву каналу «Стамбул», який з'єднає Мармурове і Чорне моря і стане дублером протоки Босфор.

Як раніше повідомлялося, у Туреччині арештували 10 адміралів, які виступили проти будівництва каналу біля Босфору.