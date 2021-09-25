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    У Босфорі зіткнулися російський і турецький суховантажі (відео)

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    Російське суховантажне судно до зіткнення ходило під прапорами різних країн - У Босфорі зіткнулися російський і турецький суховантажі (відео)
    Російське суховантажне судно до зіткнення ходило під прапорами різних країн
    фото з відкритих джерел

    Російський суховантаж, що зіткнувся із турецьким, ходив під прапором Мальти і ФРН

    У протоці Босфор зіткнулися російський і турецький суховантажі. Про це повідомили в береговій охороні Туреччини, інформує агентство Anadolu.

    За даними влади, мова йде про 128-метрове судно «Русич-10», яке прямувало з району Гемлік провінції Бурса в Росію, і 90-метрове «Tahsin Imamoğlu», яке прямувало з провінції Коджаелі в промисловий порт Караденіз Ереглі на Чорному морі. Зіткнення сталося біля берегів району Єнікей в Стамбулі. За повідомленнями ЗМІ, ніхто не постраждав, збитки отримали тільки суховантажі.

    Турецьке видання Yeni Şafak опублікувало відео, на якому зображені суховантажі, що зіткнулися у протоці Босфор. На кадрах видно, що російське судно стоїть віддалік від турецького. Серйозних пошкоджень на обох суховантажах не помітно.

    Російський суховантаж раніше ходив під прапорами Мальти і ФРН. Подробиці про це з'явилися на інформаційному порталі про морські судна Fleet Photo.

    За даними сайту, суховантаж був побудований у 2006 році на Окській судноверфі, його довжина становить 128 м, ширина – 17.

    Під прапором Мальти «Русич-10» ходило у 2007 році. Під прапор Німеччини перейшло у 2010, а під російський – у 2012 році. На даний момент його порт приписки знаходиться у Санкт-Петербурзі, власником є компанія «Волжське пароплавство».

    Нагадаємо, раніше Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав старт будівництву каналу «Стамбул», який з'єднає Мармурове і Чорне моря і стане дублером протоки Босфор.

    Як раніше повідомлялося, у Туреччині арештували 10 адміралів, які виступили проти будівництва каналу біля Босфору.

    Теги: Туреччина Росія корабель аварія перевезення
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    У Босфорі зіткнулися російський і турецький суховантажі (відео)