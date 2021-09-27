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    Перевезення нелегалів: МЗС підтверджує арешт українця в Нідерландах

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    Затриманого капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів - Перевезення нелегалів: МЗС підтверджує арешт українця в Нідерландах
    Затриманого капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів
    фото: telegraaf.nl

    Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці

    Міністерство закордонних справ України підтверджує затримання й арешт одного українця в Нідерландах. Капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів.

    Як повідомив у коментарі «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, капітана парусної яхти підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів

    «17 вересня берегова охорона Нідерландів затримала громадянина України – капітана вітрильного судна за підозрою у перевезенні морем нелегальних мігрантів. Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Прикордонна поліція Нідерландів розпочала досудове розслідування», – зазначив він.

    За словами Ніколенка, посольство України в Нідерландах взаємодіє з місцевими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин цієї справи.

    Раніше повідомлялося, що біля берегів Нідерландів у Північному морі затримали яхту з нелегальними мігрантами, а серед затриманих начебто були два громадянина України. Як і більшість подібних суден з мігрантами, яхта прямувала до Великої Британії.

    До слова, за інформацією ЗМІ, прем'єр Нідерландів може стати ціллю атаки або викрадення.

    Нагадаємо, що у грецьких в'язницях відбувають покарання десятки українських громадян. Більшість із них вважали, що їдуть на роботу керувати яхтою, але в реальності виявилося, що під яхтингом ішлося про незаконне переправленням мігрантів із Сирії й Туреччини в Грецію та Італію.

    Теги: МЗС Нідерланди мігранти арешт розслідування поліція
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    Перевезення нелегалів: МЗС підтверджує арешт українця в Нідерландах