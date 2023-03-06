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СБУ вилучила продукти «Укрнафти» і «Укртатнафти» на майже 800 млн грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ вилучила продукти «Укрнафти» і «Укртатнафти» на майже 800 млн грн
СБУ

Загальна вартість арештованої продукції становить майже 800 млн грн

Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки розслідують корупційні схеми колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта». Під час нещодавніх обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн. Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з «Укрнафти» і «Укртатнафти» незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.

Встановлено, представники «Укртатнафти» впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. У подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

СБУ вилучила продукти «Укрнафти» і «Укртатнафти» на майже 800 млн грн фото 1

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ «Укртатнафта», який наразі перебуває під вартою.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

10 листопада 2022 року, стало відомо, що компанію «Укрнафта», яка примусово перейшла в державну власність, очолив колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький.

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Теги: арешт СБУ Укрнафта

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