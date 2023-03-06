СБУ вилучила продукти «Укрнафти» і «Укртатнафти» на майже 800 млн грн

Загальна вартість арештованої продукції становить майже 800 млн грн

Служба безпеки України і Бюро економічної безпеки розслідують корупційні схеми колишнього менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта». Під час нещодавніх обшуків на логістичних базах і складах компаній правоохоронці вилучили понад 16 тис. тонн нафтопродуктів. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Загальна вартість продукції становить майже 800 млн грн. Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з «Укрнафти» і «Укртатнафти» незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній», – йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони.

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Встановлено, представники «Укртатнафти» впродовж 2022 року відвантажували пальне за адресами афілійованих компаній без відображення операцій у податковій звітності. У подальшому підконтрольні АЗС реалізовували оптові партії нафтопродуктів без сплати акцизного податку.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд грн колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». За даним фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ «Укртатнафта», який наразі перебуває під вартою.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення винних до відповідальності.

10 листопада 2022 року, стало відомо, що компанію «Укрнафта», яка примусово перейшла в державну власність, очолив колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький.

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