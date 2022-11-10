«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG

До жовтня 2018 року Сергій Корецький був генеральним директором WOG

ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України

ПАТ «Укрнафту» й «Укртатнафту», що примусово перейшла в державну власність, очолив колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький. Про це розповів директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

Відповідні записи про призначення Корецького з’явилися у державних реєстрах. «Це безпрецедентна подія! Схоже, маємо початок створення державної вертикально-інтегрованої нафтової компанії», – написав Куюн.

У жовтні 2018 року Корецький несподівано оголосив, що йде з посади, бо хоче зайнятися власними проєктами. Далі він справді пішов у свій бізнес – створив кав'ярні під брендом Idealist Coffee. Досі «Украфту» очолював Олег Гез.

ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка товариства у загальному видобутку нафти з газовим конденсатом в Україні за результатами 2021 року склала 62,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,8%.

Нагадаємо, 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Компаніям олігарха Ігоря Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.