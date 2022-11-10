Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG
До жовтня 2018 року Сергій Корецький був генеральним директором WOG
фото: 24tv.ua

ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України

ПАТ «Укрнафту» й «Укртатнафту», що примусово перейшла в державну власність, очолив колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький. Про це розповів директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. 

Відповідні записи про призначення Корецького з’явилися у державних реєстрах.  «Це безпрецедентна подія! Схоже, маємо початок створення державної вертикально-інтегрованої нафтової компанії», – написав Куюн.

У жовтні 2018 року Корецький несподівано оголосив, що йде з посади, бо хоче зайнятися власними проєктами. Далі він справді пішов у свій бізнес – створив кав'ярні під брендом Idealist Coffee. Досі «Украфту» очолював Олег Гез.

ПАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України. Частка товариства у загальному видобутку нафти з газовим конденсатом в Україні за результатами 2021 року склала 62,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,8%.

Нагадаємо, 6 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Компаніям олігарха Ігоря Коломойського в «Укрнафті» належить близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

Читайте також:

Теги: Укрнафта WOG

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрнафта» стверджує, що не є об'єктом державної власності та не може бути включена до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави
«Укрнафта» через суд заборонила МОЗ вимагати вакцинації її співробітників від Covid-19
11 сiчня, 11:57
Роскомнадзор «раптом» виявив екологічні порушення на виробничих об`єктах Каспійського трубопровідного консорціуму, які компанія мала усунути до кінця листопада
Нафта з Казахстану. Нова гібридна зброя Кремля Енергетика
12 липня, 07:00
Нафтові ринки перебувають під тиском із червня
Нафта продовжує стрімко дешевшати. Результати п'ятничних торгів
30 вересня, 10:04

Бізнес

«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG
«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
Мінекономіки пропонує передати активи олігарха РФ до Фонду держмайна
Мінекономіки пропонує передати активи олігарха РФ до Фонду держмайна
«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки
«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки
Мільйони зникли в офшорі. Фірма, яка робитиме реєстр олігархів, має скандальне минуле
Мільйони зникли в офшорі. Фірма, яка робитиме реєстр олігархів, має скандальне минуле
Як відбувається ремонт пошкодженої техніки: «Укроборонпром» розкрив деталі
Як відбувається ремонт пошкодженої техніки: «Укроборонпром» розкрив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
31K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
29K
У Білорусі в небо піднялися винищувачі 
28K
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
23K
Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану
13K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту