Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Націоналізація «Укрнафти»: як відреагував Коломойський

Надія Клочко
glavcom.ua
Націоналізація «Укрнафти»: як відреагував Коломойський
Олігарх Ігор Коломойський був співвласником націоналізованої компанії «Укрнафта»
фото: УНІАН

Ігор Коломойський відмовляється давати оцінки націоналізації «Укрнафти» «до кінця війни»

Бізнесмен Ігор Коломойський відмовився коментувати ситуацію навколо компанії «Укрнафта», активи якої відчужені у власність держави на період воєнного стану. Про це повідомляє LB.ua.

«Жодних коментарів та оцінок до кінця війни», – заявив Коломойський в коментарі виданню. 

Як відомо, 7 листопада українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив, що активи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передано державі. За словами Данілова, вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони. 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що п’ять стратегічно важливих підприємств, які були примусово відчужені у власність держави, працюватимуть на забезпечення оборонних потреб України у воєнний час. Як зауважив глава уряду, рішення про націоналізацію п’яти підприємств було ухвалене за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

9 листопада «Укрнафта» заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є «Укрнафта», СБУ провела обшуки.

Зазначимо також, що у вересні детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами «Укрнафти» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що компанію «Укрнафта», яка примусово перейшла в державну власність, очолив колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький.

Читайте також: Деолігархізація за законами воєнного часу
Теги: Ігор Коломойський Укрнафта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше НАБУ допитало Ігоря Коломойського у справі «Укрнафти»
Суд обрав запобіжні заходи фігурантам справи «Укрнафти», пов'язаної з Коломойським
11 жовтня, 21:00
До жовтня 2018 року Сергій Корецький був генеральним директором WOG
«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG
Сьогодні, 10:49
СБУ та Бюро економічної безпеки перевіряють інформацію про багатомільйонні ухилення менеджментом компанії від сплати обов’язкового акцизного збору за 2022 рік
СБУ прийшла в офіс «Укрнафти»: деталі
Вчора, 12:30

Бізнес

Націоналізація «Укрнафти»: як відреагував Коломойський
Націоналізація «Укрнафти»: як відреагував Коломойський
«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG
«Укрнафту» очолив ексгендиректор мережі заправок WOG
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
Мінекономіки пропонує передати активи олігарха РФ до Фонду держмайна
Мінекономіки пропонує передати активи олігарха РФ до Фонду держмайна
«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки
«Кримський міст на біс!» Укрпошта запустила продаж нової марки
Мільйони зникли в офшорі. Фірма, яка робитиме реєстр олігархів, має скандальне минуле
Мільйони зникли в офшорі. Фірма, яка робитиме реєстр олігархів, має скандальне минуле

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
30K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
15K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
14K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
14K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян
13K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту