Націоналізація «Укрнафти»: як відреагував Коломойський

Ігор Коломойський відмовляється давати оцінки націоналізації «Укрнафти» «до кінця війни»

Бізнесмен Ігор Коломойський відмовився коментувати ситуацію навколо компанії «Укрнафта», активи якої відчужені у власність держави на період воєнного стану. Про це повідомляє LB.ua.

«Жодних коментарів та оцінок до кінця війни», – заявив Коломойський в коментарі виданню.

Як відомо, 7 листопада українська влада оголосила про націоналізацію низки підприємств, які забезпечуватимуть нагальні потреби ЗСУ і інші аспекти сектору оборони. До переліку увійшла і компанія «Укрнафта», співвласником якої є олігарх Ігор Коломойський.

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Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив, що активи «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передано державі. За словами Данілова, вилучені активи набули статусу військового майна, і їх управління передано Міністерству оборони.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що п’ять стратегічно важливих підприємств, які були примусово відчужені у власність держави, працюватимуть на забезпечення оборонних потреб України у воєнний час. Як зауважив глава уряду, рішення про націоналізацію п’яти підприємств було ухвалене за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

9 листопада «Укрнафта» заявила про блокування свого центрального офісу озброєними людьми, а на Кременчуцькому НПЗ, емітентом якого є «Укрнафта», СБУ провела обшуки.

Зазначимо також, що у вересні детективи НАБУ провели обшуки у Коломойського у справі заволодіння майном і коштами «Укрнафти» на майже 13 млрд грн у цінах 2015 року. Крім того, у публічній площині з'явилася інформація про позбавлення бізнесмена українського громадянства. Офіційно це наразі не підтверджено.

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Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що компанію «Укрнафта», яка примусово перейшла в державну власність, очолив колишній гендиректор мережі заправок WOG Сергій Корецький.