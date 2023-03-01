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Збитки – свідома мета нового менеджменту «Укрнафти» – колишній голова правління

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Збитки – свідома мета нового менеджменту «Укрнафти» – колишній голова правління
Олег Гез
фото з відкритих джерел

Рішення про націоналізацію «Укрнафти» пояснювали зокрема й відмовою компанії постачати нафтопродукти Збройним силам

Ще минулого року найбільшу нафтовидобувну компанію ПАТ «Укрнафта» та найбільший нафтопереробний завод – ПАТ «Укртатнафта» передали в управління Міністерства оборони України. Слідом за цим з’явилось багато інформації щодо дій попереднього менеджменту. Колишній голова правління «Укрнафти» Олег Гез в інтерв’ю РБК-Україна відповів на питання щодо дій його команди під час управління компанією.

Зазначимо, що в Офісі президента рішення про націоналізацію «Укрнафти» пояснювали зокрема й відмовою компанії постачати нафтопродукти Збройним силам.

«Оприлюднена заява (представника Офісу президента – ред.) є відвертою брехнею та введенням суспільства в оману. До націоналізації компанії на безоплатній основі нами було передано заявникам (в основному, різноманітним військовим підрозділам та Національній поліції) понад 3 млн літрів палива, окремим напрямком допомоги також були передача обмундирування, транспорту та інших засобів матеріального забезпечення. Станом на момент націоналізації у листопаді 2022 року компанія не мала жодних невиконаних зобов’язань як перед Міністерством оборони, так і перед будь-якою військовою частиною, навпаки ми мали безліч подяк за надану допомогу від військових та їх підрозділів», – стверджує Гез.

Також ексголова правління прокоментував закиди щодо несплати податків до бюджету на понад 4,5 млрд грн. За словами Геза, на момент його звільнення «Укрнафта» взагалі не мала невиконаних зобов’язань перед бюджетом.

«Укрнафта» була прибутковою компанією (із задекларованим прибутком за результатами діяльності за 9 місяців 2022 року), що мала намір впевнено та з прибутком закінчити цей непростий рік. За 10 місяців 2022 ми сплатили понад 18 млрд грн податків (рента, ПДВ, податок на прибуток) та станом на 9.11.2022 новий менеджмент отримав в управління прибуткову компанію фактично з нульовою заборгованістю з податків, що може бути підтверджено фінансовою звітністю», – запевняє колишній топ-менеджер.

Втім він зазначає, що після націоналізації компанія раптом стала збитковою і станом на лютий маж понад 4 млрд грн боргів (з урахуванням майбутніх штрафних санкцій): «Але це вже виключно відповідальність нового менеджменту компанії.

Серед прикладів – розірваний багатомільярдний договір на продаж природного газу, десятки договорів з постачальниками та партнерами з причин їх «пов’язаності» зі старою управлінською командою та/або акціонерами. Як наслідок – «проливи» бензину через АЗК впали, контрагенти опинились під шквалом безпідставних звинувачень, а сама «Укрнафта» задля отримання коштів вимушена була протягом грудня-січня продавати природний газ за демпінговою ціною.

«Нові менеджери вже приступили до амбітних дороговартісних проєктів, таких як ребрендинг та реконструкція АЗК. Якщо за законом вилучення акцій під час війни – тимчасовий захід, то погодьтесь, замовлений ребрендинг АЗК навряд чи є завданням від Міністерства оборони України та першочерговою необхідністю», – підкреслює Гез.

«Офіс компанії вже заповнили представники WOG (колишнє місце роботи нового керівника Сергія Корецького) та «Метінвесту» (колишнє місце роботи заступника голови ОП Шурми), які в пожежному режимі намагалися втримати управління компанією. Але та шалена турбулентність, в який опинилася компанія, напевно не завжди давали їм таку можливість. Міністерство оборони наразі в «Укрнафті» жодним чином не представлено», – говорить Гез.

Резюмуючи стан справ в компанії, колишній топ-менеджер нагадує, що 7 листопада акції «Укрнафти» втратили понад 12 тисяч акціонерів компанії.

«За законом держава повинна повернути їм акції після війни або компенсацію вартості, якщо акції буде неможливо повернути», – акцентує колишній керівник компанії.

«Ініціатори націоналізації зацікавлені в тому, щоб розмір компенсації, належної акціонерам, був якомога нижчим. Цій меті як раз має відповідати сумна картина збиткового підприємства, з купою боргів перед бюджетом тощо. Тому в мене немає жодного сумніву в тому, що висновки ДАСУ та ДФС будуть вкрай упередженими задля досягнення саме цієї мети.

Підтвердженням цього є останні заяви представників влади та нового менеджменту з відвертим маніпулюванням фактами і відвертою брехнею. А мета цих заяв створити негативний фон щодо попередньої діяльності компанії, та наштампувати купу кримінальних справ задля створення підґрунтя не повертати незаконно привласнені активи міноритарним власникам», – підкреслює Гез.

Теги: нафтопродукти Укрнафта завод держава Україна реконструкція звільнення картина

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