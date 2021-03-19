СБУ заблокувала в одеському аеропорту контрабанду цигарок на понад 3 млн грн (фото, відео)

Організатори схеми доставляли в Україну тютюнові вироби авіаційними рейсами з країни Перської затоки

Служба безпеки України заблокувала в Міжнародному аеропорту «Одеса» канал незаконного ввезення на територію нашої держави партії тютюнових виробів. Співробітники СБУ виявили 100 тис. пачок цигарок орієнтовною вартістю на понад 3 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори схеми доставляли на територію України тютюнові вироби авіаційними рейсами з країни Перської затоки. Партії цигарок приховували від митного контролю та імпортували під виглядом споживчих товарів.

Наразі у межах кримінального провадження встановлюються всі особи, причетні до протиправної оборудки, вирішується питання щодо накладення арешту на підакцизну продукцію.

Триває досудове розслідування.

Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України у взаємодії з представниками митного посту «Одеса Аеропорт» Одеської митниці.

Нагадаємо, у лютому цього року в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ попереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн.