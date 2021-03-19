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    СБУ заблокувала в одеському аеропорту контрабанду цигарок на понад 3 млн грн (фото, відео)

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    Правоохоронці виявили 100 тис. пачок цигарок - СБУ заблокувала в одеському аеропорту контрабанду цигарок на понад 3 млн грн (фото, відео)
    Правоохоронці виявили 100 тис. пачок цигарок
    Фото: СБУ

    Організатори схеми доставляли в Україну тютюнові вироби авіаційними рейсами з країни Перської затоки

    Служба безпеки України заблокувала в Міжнародному аеропорту «Одеса» канал незаконного ввезення на територію нашої держави партії тютюнових виробів. Співробітники СБУ виявили 100 тис. пачок цигарок орієнтовною вартістю на понад 3 млн грн.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що організатори схеми доставляли на територію України тютюнові вироби авіаційними рейсами з країни Перської затоки. Партії цигарок приховували від митного контролю та імпортували під виглядом споживчих товарів.

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    СБУ заблокувала в одеському аеропорту контрабанду цигарок на понад 3 млн грн (фото, відео)
    СБУ заблокувала в одеському аеропорту контрабанду цигарок на понад 3 млн грн (фото, відео)

    Наразі у межах кримінального провадження встановлюються всі особи, причетні до протиправної оборудки, вирішується питання щодо накладення арешту на підакцизну продукцію.

    Триває досудове розслідування.

    Операція проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України у взаємодії з представниками митного посту «Одеса Аеропорт» Одеської митниці.

    Нагадаємо, у лютому цього року в міжнародному аеропорту «Бориспіль» під час спільної операції співробітників Київської митниці та СБУ попереджено незаконне ввезення понад пів мільйона пачок сигарет, а це 10 тонн підакцизного товару, на загальну суму 10 млн грн.

    Теги: СБУ кримінал контрабанда Одеса тютюнові вироби аеропорт розслідування
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