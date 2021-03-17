Антимонопольний комітет оштрафував тютюнову компанію «Тедіс Україна» на понад 274 млн гривень

АМКУ знову наклав багатомільйонний штраф на крупного дистрибутора тютюнової продукції в Україні

«Тедіс Україна» буде оскаржувати рішення Антимонопольного комітету у суді

Антимонопольний комітет наклав штраф на ТОВ «Тедіс Україна» на 274,2 млн грн за те, що компанія виконала не у повному обсязі рішення Комітету від 2016 року. У компанії вважають таке рішення безпідставним та будуть оскаржувати його у судовому порядку. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

У Комітеті нагадали, що 16 грудня 2016 року прийняли рішення № 551-р, яким визнано, що з 2013 року по вересень 2015 року (включно) ТОВ «Тедіс Україна» займало монопольне становище на загальнодержавному ринку дистрибуції сигарет та «вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем».

«За вказані порушення на ТОВ «Тедіс Україна» було накладено штрафи загальною сумою понад 431 млн грн. Частину штрафів – майже 300 млн грн – товариство сплатило у 2017 році. Залишок було сплачено у 2020 році.

Цим самим рішенням товариство було зобов'язане у двомісячний строк з дати його отримання припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунути причини їх виникнення, а також протягом трьох років щомісячно звітувати про ціни та обсяги реалізації сигарет за встановленою формою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2016-2020 років рішення № 551-р оскаржувалося в судовому порядку.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного госпсуду від 19.06.2018 у справі № 910/3047/17 касаційну скаргу компанії задовольнили частково.

«Рішення Господарського суду міста Києва від 31.05.2017 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 09.02.2018 у справі змінено, виклавши резолютивну частину рішення (яка визначала один із способів виконання рішення) в новій редакції. У решті позову відмовлено.

У подальшому акціонери ТОВ «Тедіс Україна» оскаржили вказані вище рішення суду першої та апеляційної інстанцій», - додали в АМКУ.

«Оскільки ТОВ «Тедіс Україна» не було добровільно виконано рішення № 551-р в повному обсязі у визначені строки, Комітет відкрив справу за ознаками вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 статті 50 закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді виконання рішення не в повному обсязі, довів вчинення компанією порушення та наклав штраф у розмірі 274 227 220 грн», - пояснили в Комітеті.

Водночас у «Тедіс Україна» заявили, що «будь-які фінансові претензії з боку державного регулятора, а також звинувачення компанії у невиконанні інших зобов’язань згідно з рішенням №551-р в компанії вважають абсолютно безпідставними».

У компанії додали, що будуть оскаржувати таке рішення в судовому порядку.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів «Філіп Морріс», «Джей Ті», «Імперіал Тобакко», «Бритіш Американ Тобакко», «Прилуки», а також реалізатора «Тедіс» на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

У лютому 2021 року Верховний суд задовольнив касаційну скаргу компанії «Тедіс Україна» та визнав недійсним рішення АМКУ у частині, що стосується компанії (штраф у розмірі 3,4 млрд грн).

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