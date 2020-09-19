Силовики повідомили ЦВК, що не зможуть забезпечити безпеку місцевих виборів у прифронтовій зоні



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Спецслужба мотивувала це тим, що обстріли, які тривають з боку незаконних збройних формувань, підвищують рівень терористичної загрози й не можуть гарантувати безпеку

Центрвиборчком уже заявляв про неможливість виборів на цих територіях

Служба безпеки України, Національна поліція і командування Операції об’єднаних сил повідомили Центральній виборчій комісії, що не зможуть забезпечити безпеку в населених пунктах уздовж лінії розмежування на Донбасі під час місцевих виборів.

Про це повідомляють «Українські Новини», посилаючись на копії листів Центрвиборчкому, які опинилися в їхньому розпорядженні.

Зазначається, що ЦВК встановила неможливість проведення виборів у прифронтовій зоні, ґрунтуючись на висновках Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій, ще 8 серпня. Це викликало суспільний резонанс, адже президентські та парламентські вибори у 2019 році на цих територіях відбувалися.

Оскільки комісія не може самостійно переглянути рішення і зменшити кількість територіальних громад, де вибори не проводяться, 18 серпня вона повторно звернулася до ВЦА, а також до командувача ООС, СБУ, НПУ і Ради національної безпеки та оборони з проханням уточнити інформацію про безпеку в прифронтовій зоні.

«Забезпечити належним чином повну безпеку громадян під час проведення місцевих виборів на території Донецької та Луганської областей, особливо в об’єднаних територіальних громадах, створених уздовж лінії розмежування, не є можливим», – відповіла СБУ.

Спецслужба мотивувала це тим, що обстріли, які тривають з боку незаконних збройних формувань, підвищують рівень терористичної загрози й не можуть гарантувати безпеку жителів зазначених територій.

На думку СБУ, реалізації виборчого права можуть перешкодити обмежена пропускна здатність єдиного КПВВ Донецької області й пішого переходу Луганської області, збільшення потоку виборців і протиепідемічні заходи.

НПУ відповіла, що не готова забезпечити безпеку і порядок у населених пунктах Донбасу, розміщених на лінії зіткнення, де органи влади не здійснюють свої повноваження.

РНБО заявила, що звернення про можливість проведення виборів на територіях, прилеглих до району бойових дій, не стосується його повноважень і комісія повинна сама ухвалювати рішення на підставі висновків ВЦА, узгоджених через командувача ООС з керівництвом Генерального штабу ЗСУ.

Своєю чергою командувач ООС відповів, що 27 серпня у зв’язку з громадським резонансом, зверненням ЦВК і низки депутатів провів разом із Донецькою ВЦА, СБУ і Нацполіцією нараду, на якій було підтверджено попередні висновки.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, Єрмак назвав умови проведення виборів в ОРДЛО.

Як повідомлялося, у ЦВК пояснили, як відбудуться місцеві вибори в умовах карантину.

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