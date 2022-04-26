Серед полонених окупантів виявлено колишніх військових ЗСУ

Частина українських військових, що до 2014 року проходили службу в Криму, перейшли на бік РФ

Розпочинається суд у справі про держзраду двох колишніх військовослужбовців ЗСУ

У березні цього року було взято в полон 30 військовослужбовців артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області. Серед них виявились троє колишніх військовослужбовців Збройних сил України, які проходили службу в АР Крим. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У березні 2014 року вказані військові зрадили присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова, та вступили на службу до збройних сил держави-агресора. Усім їм було повідомлено українськими правоохоронними органами про підозру у дезертирстві.

Через вісім років – 25 лютого 2022 року – колишні захисники держави повернулися на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в м. Нова Каховка Херсонської області. Їм було повідомлено про підозру також у державній зраді, а обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.

Дніпровський райсуд Києва розпочне розгляд справ за обвинуваченням двох колишніх військовослужбовців ЗСУ у дезертирстві та державній зраді (ст. 408, ст. 111 КК України).

Публічне обвинувачення підтримуватимуть прокурори Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

До слова, Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству.