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    Кримінал

    Серед полонених окупантів виявлено колишніх військових ЗСУ

    Частина українських військових, що до 2014 року проходили службу в Криму, перейшли на бік РФ - Серед полонених окупантів виявлено колишніх військових ЗСУ
    Частина українських військових, що до 2014 року проходили службу в Криму, перейшли на бік РФ

    Розпочинається суд у справі про держзраду двох колишніх військовослужбовців ЗСУ

    У березні цього року було взято в полон 30 військовослужбовців артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, що зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області. Серед них виявились троє колишніх військовослужбовців Збройних сил України, які проходили службу в АР Крим. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    У березні 2014 року вказані військові зрадили присязі, відмовившись виконати наказ про передислокацію військової частини із півострова, та вступили на службу до збройних сил держави-агресора. Усім їм було повідомлено українськими правоохоронними органами про підозру у дезертирстві.

    Через вісім років – 25 лютого 2022 року – колишні захисники держави повернулися на територію України у складі окупаційних військ, які ввійшли в м. Нова Каховка Херсонської області. Їм було повідомлено про підозру також у державній зраді, а обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.

    Дніпровський райсуд Києва розпочне розгляд справ за обвинуваченням двох колишніх військовослужбовців ЗСУ у дезертирстві та державній зраді (ст. 408, ст. 111 КК України).

    Публічне обвинувачення підтримуватимуть прокурори Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

    До слова, Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству.

    Теги: росія окупанти суд війна Офіс Генерального прокурора полон військові Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Серед полонених окупантів виявлено колишніх військових ЗСУ