РФ перекидає в Україну своїх військових із Сирії та курсантів із Лівії

РФ залучає до війни в Україні учасників бойових дій в Сирії та Чечні

Мобілізація в РФ супроводжуються потужною пропагандисткою кампанією щодо «нациського/карательного» режиму в Україні

Росія намагається залучити до війни з Україною курсантів з Лівії та учасників бойових дій в Сирії та Чечні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Склад окупаційної армії найближчим часом можуть поповнити слухачі Михайлівської військової артилерійської академії (Санкт-Петербург), які проходять стажування на території Лівії. Командування академії вживає заходів для повернення слухачів на території РФ та залучення їх до бойових дій проти України», - йдеться в повідомленні.

Також РФ шукає військовослужбовців, які можуть погодитись взяти участь у збройній агресії на території України. За даними розвідки, з цією метою навіть ідуть на зменшення складу російського угруповання на території Сирійської арабської республіки. Останніми днями в даному угрупованні проведено організаційно-штатні зміни. Відтак, в тактичному угрупованні «Алеппо» було скорочено 200 посад.

Очікується, що після повернення скорочених військовослужбовців, вони одразу будуть направлені до районів ведення бойових дій.

Загалом, російське воєнне командування виявляє значний інтерес до військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на території Сирії та Чечні. Наразі активно проводяться заходи щодо залучення їх до складу окупаційної армії. Основні регіони де проведення мобілізаційної кампанії: Краснодарський край, Пермський край, Республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія.

«Ці дії супроводжуються потужною пропагандисткою кампанією щодо «нациського/карательного» режиму в Україні. Також вагомим залишається матеріально-фінансовий аспект, що в умовах обмежувальних санкцій США та країн заходу є відчутним для населення РФ. Підтверджується інформація, що учасників бойових дій на території України додатково мотивують можливістю покращити своє матеріальне становище за рахунок «трофеїв»», - повідомляє ГУР Міноборони.

Як повідомлялося, за даними розвідки, Росія готується до можливої військової операції в Молдові.