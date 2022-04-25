Викрито двох колаборантів, що коригували вогонь по заводах «Укроборонпрому»

СБУ затримала двох коригувальників вогню

Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант звітував про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Російську Федерацію. Про це повідомляє «Укроборонпром».

Крім того, затримано ще одного коригувальника вогню по заводах «Укроборонпрому». Підставою для цього стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства концерну. Зрадником виявився колишній співробітник заводу. Він надавав координати для завдання рашистами ракетних ударів по заводу, а також коригував вогонь після їх нанесення.

«Укроборонпром» в ініціативному порядку звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати справи з підриву обороноздатності України. Концерн взаємодіє та максимально сприяє правоохоронним органам України у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які працюють на державу-агресора», – повідомив заступник генерального директора з безпеки ДК «Укроборонпром» Роман Забарчук.

Нагадаємо, 15 квітня уночі Росія нанесла удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – «Жулянському машинобудівному заводі «Візар».

На цьому підприємстві виготовляли комплектуючі до протикорабельних ракет «Нептун». Саме цими ракетами 13 квітня ЗСУ вразили російський ракетний крейсер «Москва».