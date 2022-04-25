  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Викрито двох колаборантів, що коригували вогонь по заводах «Укроборонпрому»

    У результаті обстрілу частково зруйновано завод &laquo;Візар&raquo; - Викрито двох колаборантів, що коригували вогонь по заводах «Укроборонпрому»

    У результаті обстрілу частково зруйновано завод «Візар»

    Фото: AFP

    СБУ затримала двох коригувальників вогню

    Служба безпеки України затримала провідного інженера одного із заводів «Укроборонпрому» за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству. Співробітника викрив підрозділ безпеки самого заводу. Колаборант звітував про наслідки ракетного обстрілу підприємства в Російську Федерацію. Про це повідомляє «Укроборонпром».

    Крім того, затримано ще одного коригувальника вогню по заводах «Укроборонпрому». Підставою для цього стало повідомлення підрозділу безпеки іншого підприємства концерну. Зрадником виявився колишній співробітник заводу. Він надавав координати для завдання рашистами ракетних ударів по заводу, а також коригував вогонь після їх нанесення.

    «Укроборонпром» в ініціативному порядку звернувся до Служби безпеки України з проханням розслідувати справи з підриву обороноздатності України. Концерн взаємодіє та максимально сприяє правоохоронним органам України у встановленні та притягненні до відповідальності осіб, які працюють на державу-агресора», – повідомив заступник генерального директора з безпеки ДК «Укроборонпром» Роман Забарчук.

    Нагадаємо, 15 квітня уночі Росія нанесла удари по одному з ракетних підприємств державного оборонного-промислового комплексу – «Жулянському машинобудівному заводі «Візар».

    На цьому підприємстві виготовляли комплектуючі до протикорабельних ракет «Нептун». Саме цими ракетами 13 квітня ЗСУ вразили російський ракетний крейсер «Москва».

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна Укроборонпром окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Викрито двох колаборантів, що коригували вогонь по заводах «Укроборонпрому»