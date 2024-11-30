Скандал у спецшколі на Тернопільщині: директорку відсторонили від роботи

Окрім відсторонення директорки від виконання своїх обов'язків, прийнято рішення притягнути її до дисциплінарної відповідальності

Директорку Новосільської спеціальної школи, що на Тернопільщині, у якій здійснювали психологічне та фізичне насильство щодо учнів, відсторонили від виконання обов’язків. Про це повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук у Facebook.

«Підписав розпорядження про відсторонення Дар’ї Коменди з посади директорки Новосільської спеціальної школи. Це рішення базується на зверненнях Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Головного управління Нацполіції в Тернопільській області та рекомендаціях комісії Тернопільської облради з проведення службового розслідування за фактом виявлених порушень прав дітей-вихованців цієї школи, та рішення постійної комісії обласної ради з питань освіти», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окрім відсторонення директорки від виконання своїх обов'язків, прийнято рішення притягнути її до дисциплінарної відповідальності.

«Прошу службовців департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА посилити контроль за освітнім процесом, а керівництво Головного управління Нацполіції забезпечити присутність офіцера Служби освітньої безпеки в Новосільській спеціальній школі. Чекаємо на об'єктивні результати всіх розслідувань, які зараз тривають у Новосільській спецшколі і прийматимемо жорсткі, але виважені рішення», – додав Болєщук.

Нагадаємо, моніторингова група Офісу омбудсмена провела позаплановий візит до одного із закладів для дітей на Тернопільщині. Перевірка виявила численні порушення прав дітей з особливими освітніми потребами в одній зі спеціальних шкіл. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Передумовою моніторингу стало звернення на «гарячу лінію» омбудсмена щодо насилля над дітьми у закладі. За словами омбудсмена, окрім факту неналежних умов для перебування і всебічного розвитку дитини, в навчальному класі для проведення занять з кулінарії був виявлений алкоголь у відкритому для дітей доступі.