На Тернопільщині чоловік стріляв по людях: є загиблі

45-річного чоловіка затримано та вилучено в нього зброю

На Тернопільщині у селі Доброводи чоловік у військовій формі відкрив вогонь по людях. Двоє загинули, троє поранені, 45-річного підозрюваного з Житомирської області затримано, вилучено зброю. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як зазначається, у селі Доброводи в Тернопільській області чоловік у військовій формі влаштував стрілянину. За попередньою інформацією, в результаті двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. 45-річного чоловіка затримано та вилучено в нього зброю.

«У середу, 15 серпня, близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція.

«Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю», – зазначається в повідомленні.

У поліції повідомляють, що встановлюються обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Києві на Печерську в ніч на понеділок, 5 серпня сталася стрілянина. Конфлікт розгорівся між військовим та охоронцем елітного ЖК «Бульвар Фонтанів», що на вул. Йоанна Павла ІІ. На відео, що розповсюджується мережею, видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчуються «аргументи», він починає стріляти в повітря.