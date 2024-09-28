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Понівечив 11 могил захисників України: на Тернопільщині затримали вандала

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Понівечив 11 могил захисників України: на Тернопільщині затримали вандала
Вандалізм на Тернопільщині
фото з відкритих джерел

Правоохоронці затримали зловмисника на Кременеччині

На Тернопільщині у селі Млинівці 44-річний чоловік вчинив вандалізм, пошкодивши 11 могил військових. Цей інцидент викликав обурення серед місцевих жителів і представників влади. Про інцидент повідомила пресслужа Національної поліції України.

«На місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули на війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України від збройної агресії РФ», – заявили поліцейські.

За інформацією правоохоронців, вандал був затриманий, а розслідування триває.

Згідно з даними, які надали місцеві поліціянти, чоловік навмисно понівечив надгробки, не маючи жодних пояснень своїх дій. Він зірвав державні прапори, які були встановлені на могилах захисників України.

Стаття 297 Кримінального кодексу України передбачає покарання за вандалізм, що може включати як штрафи, так і обмеження волі. Офіційні особи закликають громадян бути більш свідомими і поважати пам'ять про загиблих захисників України.

Нагадаємо, влітку у селищі Гусятин що на Тернопільщині вандал пошкодив чотири могили нещодавно похованих захисників. Поліцейські оперативно розшукали винуватця – 53-річного місцевого жителя. 

До слова, раніше у Вінницькій області зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Нагадаємо, поліцейські Бориспільщини затримали чоловіка, який 16 серпня облив хімічною речовиною підніжжя стели Герою Небесної сотні Юрію Вербицькому у с. Гнідин. 

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Теги: вандалізм розслідування чоловік Тернопіль

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