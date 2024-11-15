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Омбудсмен про порушення в спецшколі на Тернопільщині: Дитина-алергік залишалася голодною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Омбудсмен про порушення в спецшколі на Тернопільщині: Дитина-алергік залишалася голодною
За словами дітей, у закладі траплялися факти сексуального насильства
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження

 

Моніторингова група Офісу омбудсмана провела позаплановий візит до одного із закладів для дітей на Тернопільщині. Перевірка виявила численні порушення прав дітей з особливими освітніми потребами в одній зі спеціальних шкіл. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначається, передумовою моніторингу стало звернення на «гарячу лінію» омбудсмена щодо насилля над дітьми у закладі.

Перевірка виявила численні порушення прав дітей з особливими освітніми потребами
Перевірка виявила численні порушення прав дітей з особливими освітніми потребами
фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро

Порушення, які виявила моніторингова група:

  • зафіксовано свідчення дітей та проводиться перевірка фактів сексуального насильства у закладі;
  • відсутня система обліку присутності учнів у закладі. Адміністрація та вчителі не знають, скільки дітей має бути на уроках і де вони перебувають у разі відсутності;
  • дітей залякують поміщенням їх за погану поведінку до психіатричного закладу;
  • навіть у присутності моніторів працівники закладу психологічно тиснули на дітей, ображаючи та штовхаючи їх;
  • ліки, у тому числі психотропи і заспокійливі, видаються дітям без призначення лікарів, контролю і без підтвердження діагнозу;
  • школа не має укладених договорів з місцевими закладами охорони здоров’я для здійснення належного контролю за призначеннями, коригуванням лікування та контролю за  здоров’ям учнів;
  • в особових справах дітей немає низки важливих документів і актуальних висновків про стан їхнього здоров’я та розвиток;
  • попри статус спеціалізованого закладу і велику кількість дітей з особливими освітніми потребами, у школі немає корекційних педагогів, логопеда, дефектолога, масажиста та інших спеціалістів, наявність яких важлива для розвитку вихованців закладу, що може свідчити про порушення права дитини на освіту;
  • дітям не надають необхідних засобів особистої гігієни, вони не мають особистих речей, одягу та іграшок. 
  • діти проживають у кімнатах, які давно потребують ремонту й заміни зламаних меблів;
  • у харчоблоці зберігаються продукти з невідомим терміном придатності.

Під час візиту монітори виявили гуманітарну допомогу, яка є в закладі понад рік, проте засоби особистої гігієни до дітей протягом року так і не дійшли. За словами Лубінця, та ж ситуація з іменними новорічними подарунками. Зокрема, одна дитина, яка має алергію на окремі продукти, увечері часто залишається голодною, бо їй не пропонують альтернативу.

Під час візиту монітори виявили гуманітарну допомогу, яка є в закладі понад рік, проте засоби особистої гігієни до дітей протягом року так і не дійшли
Під час візиту монітори виявили гуманітарну допомогу, яка є в закладі понад рік, проте засоби особистої гігієни до дітей протягом року так і не дійшли
фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро

За словами омбудсмена, окрім факту неналежних умов для перебування і всебічного розвитку дитини, в навчальному класі для проведення занять з кулінарії був виявлений алкоголь у відкритому для дітей доступі. Керівництво закладу наголошує, що діти не використовують навчальну кімнату, а її використовує виключно персонал як власну їдальню. Діти повідомили моніторинговій групі, що подібні «святкування» організовувалися працівниками школи неодноразово.

«Враховуючи критичність ситуації, повідомлення про насильство, задля захисту прав і найкращих інтересів дитини, моніторингова група викликала до закладу правоохоронців. Наразі відомо, що ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження, що стосуються сексуального насильства, незаконного поміщення здорової людини у психіатричний заклад, неналежного виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, зловживання службовим становищем», – каже він.

До слова, Львівська обласна військова адміністрація вимагає від уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця публічних вибачень. Причиною цьому стали дописи омбудсмена про порушення в притулку для дітей Служби у справах дітей облдержадміністрації.

Теги: школа Лубінець Тернопільщина діти

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