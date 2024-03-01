На Тернопільщині військовозобов’язаний помер прямо у приміщенні ТЦК
Медики діагностували у чоловіка напад судом анамнез епілепсія
У місті Бучач, що на Тернопільщині чоловік помер у місцевому військкоматі. Правоохоронці призначили судово-медичну експертизу. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону та поліція Тернопільської області.
За даними правоохоронців, 27 лютого близько 17 години 49-річного мешканця Чортківського району без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК. За попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом анамнез епілепсія.
За інформацією прокуратури, 25 лютого цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив.
«Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою.
Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. Тіло доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи», – зазначили у прокуратурі.
Зазначається, що поліціянти оглянули тіло чоловіка, але тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлять за результатами судово-медичної експертизи.
Раніше повідомлялося, що у Тернополі військовий помер через дев’ять днів після мобілізації. Про смерть солдата Миколи Ірзайкіна 9 лютого повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Як з’ясувалося, чоловіка призвали 1 лютого. Цей факт розбурхав мережу. Люди під дописом мера почали обурюватися, чому військовий загинув так швидко.
Коментарі — 0