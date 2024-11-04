На Тернопільщині суд виніс вирок жінці, яка катувала онука через невивчену молитву

Жінка наказала своєму малолітньому онукові вивчити молитву, однак він не зміг цього зробити

Кременецький районний суд призначив один рік умовного ув’язнення жительці Тернопільської області, яка катувала свого онука за те, що той не зміг вивчити молитву. Про це йдеться у вироку суду, повідомляє Zaxid.net.

Подія трапилася ще 18 вересня 2022 року. Того дня жінка наказала своєму малолітньому онукові вивчити молитву, однак дитина не змогла цього зробити через «свій віковий та інтелектуально-розумовий розвиток». За це жінка почала катувати онука. Зокрема, вона завдала численних побоїв зв’язкою кропиви, а також запхала йому до рота палицю та кілька хвилин душила хлопця.

У суді жінка визнала свою провину та запевнила, що подібний інцидент був лише одиничним, і нічого подібного більше не повториться. Суд також врахував проблеми зі здоров’ям жінки, через що їй присудили покарання із випробуванням з іспитовим строком тривалістю один рік.

Також жінку зобов’язали пройти програму для кривдників строком на три місяці. Крім цього, вона повинна заплатити понад 18 тис. гривень за проведення різних судових експертиз.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком

Як повідомлялося, у столиці у рази зросла кількість випадків насильства над дітьми. За даними заступниці голови КМДА Марини Хонди протягом цього року кількість опитувань дітей, які стали жертвами насильства або свідками таких подій, збільшилася у 3,5 раза порівняно з минулим роком.

До слова, у столиці до двох років в’язниці засуджено 42-річного киянина, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини та п’ятьох дітей.