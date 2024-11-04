Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Тернопільщині суд виніс вирок жінці, яка катувала онука через невивчену молитву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Тернопільщині суд виніс вирок жінці, яка катувала онука через невивчену молитву
Жінка завдала численних побоїв онуку зв’язкою кропиви та кілька хвилин душила його
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Жінка наказала своєму малолітньому онукові вивчити молитву, однак він не зміг цього зробити

Кременецький районний суд призначив один рік умовного ув’язнення жительці Тернопільської області, яка катувала свого онука за те, що той не зміг вивчити молитву. Про це йдеться у вироку суду, повідомляє Zaxid.net.

Подія трапилася ще 18 вересня 2022 року. Того дня жінка наказала своєму малолітньому онукові вивчити молитву, однак дитина не змогла цього зробити через «свій віковий та інтелектуально-розумовий розвиток». За це жінка почала катувати онука. Зокрема, вона завдала численних побоїв зв’язкою кропиви, а також запхала йому до рота палицю та кілька хвилин душила хлопця.

У суді жінка визнала свою провину та запевнила, що подібний інцидент був лише одиничним, і нічого подібного більше не повториться. Суд також врахував проблеми зі здоров’ям жінки, через що їй присудили покарання із випробуванням з іспитовим строком тривалістю один рік.

Також жінку зобов’язали пройти програму для кривдників строком на три місяці. Крім цього, вона повинна заплатити понад 18 тис. гривень за проведення різних судових експертиз.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства в Україні зросла майже на 80% у порівнянні з минулим роком

Як повідомлялося, у столиці у рази зросла кількість випадків насильства над дітьми. За даними заступниці голови КМДА Марини Хонди протягом цього року кількість опитувань дітей, які стали жертвами насильства або свідками таких подій, збільшилася у 3,5 раза порівняно з минулим роком.

До слова, у столиці до двох років в’язниці засуджено 42-річного киянина, який вчиняв домашнє насильство щодо дружини та п’ятьох дітей.

Читайте також:

Теги: Тернопільщина суд онуки пенсіонери домашнє насильство релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чинним законодавством за ухилення від мобілізації передбачена відповідальність позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років
У Києві суди винесли перші вироки чоловікам за ухилення від мобілізації
25 жовтня, 19:31
Чоловік довгий час знущався над родиною
Вчиняв домашнє насильство щодо дружини та п'ятьох дітей: як суд покарав кривдника
21 жовтня, 15:53
Колишній намісник Києво-Печерської лаври у судах захищав своє майно від нечужої фірми
Фермер у рясі. Хто розкуркулює одіозного митрополита Павла Боротьба за власність
18 жовтня, 12:21
Райдержадміністрація у Києві переплатила за електрику майже 2,5 млн грн: що ухвалив суд
Райдержадміністрація у Києві переплатила за електрику майже 2,5 млн грн: що ухвалив суд
18 жовтня, 10:34
2,64 млн українців отримують пенсію від 5 000 до 10 000 грн
Скільки українців отримують пенсії понад 10 тис. грн: невтішна статистика
16 жовтня, 11:06
Федієнко відповів на звинувачення у корупції від Безуглої
Нардеп Федієнко судитиметься з Безуглою: що сталося
16 жовтня, 10:45
121 електронний браслет, що числиться на балансі Нацполу несправний або перебуває в ремонті
Лише половина електронних браслетів Нацполіції виявилися справними
11 жовтня, 16:05
12 жовтня вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, вночі 13 жовтня в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°
Погода в Україні різко зміниться: синоптики попереджають про небезпечні явища
11 жовтня, 15:55
Стахів заявив, що вважає справу проти себе політичними репресіями
Суд залишив під вартою псевдоактивіста Стахіва
10 жовтня, 16:21

Суспільство

На Тернопільщині суд виніс вирок жінці, яка катувала онука через невивчену молитву
На Тернопільщині суд виніс вирок жінці, яка катувала онука через невивчену молитву
Стіни луцького храму «прикрасили» обличчя бізнесменів. Митрополит Димитрій прокоментував
Стіни луцького храму «прикрасили» обличчя бізнесменів. Митрополит Димитрій прокоментував
На Тернопільщині судитимуть лікарів, через яких осліпли 18 пацієнтів
На Тернопільщині судитимуть лікарів, через яких осліпли 18 пацієнтів
«Укрзалізниця» анонсувала розширення міжнародних та внутрішніх сполучень
«Укрзалізниця» анонсувала розширення міжнародних та внутрішніх сполучень
Молодший сержант артилерійської розвідки бригади «Чорний ліс». Згадаймо Василя Лаганяка
Молодший сержант артилерійської розвідки бригади «Чорний ліс». Згадаймо Василя Лаганяка
День залізничника України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
День залізничника України: дата та історія свята, привітання у прозі, віршах і яскравих листівках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
16K
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою
15K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
8890
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua