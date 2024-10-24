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На Тернопільщині затримано начальника районного ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Тернопільщині затримано начальника районного ТЦК
Правоохоронці затримали посадовця ТЦК
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Правоохоронці затримали посадовця, коли той отримував хабар

На Тернопільщині правоохоронці вручили підозру начальнику районного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Він вимагав у військовозобов’язаного талони на пальне в обмін на відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику районного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)», – йдеться у повідомленні.

На Тернопільщині затримано начальника районного ТЦК фото 1

За даними слідства, полковник вимагав у військовозобов’язаного талони на дизель – 1 тис. л, що еквівалентно $1500, – в обмін на відстрочку від мобілізації.

На Тернопільщині затримано начальника районного ТЦК фото 2

«Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовця ТЦК і затримали його на гарячому, коли той отримував хабар. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою із заставою та відсторонили від виконання обов'язків», – зауважує Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, на Волині військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також командир взводу однієї з військових частин вимагали хабарі у чоловіків, які перебували в розшуку за ухилення від мобілізації. Вони пропонували зняти їх із розшуку, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

До слова, Державне бюро розслідувань викрило та затримало сина посадовця з Вінницького військкомату, який вимагав $20 тис. за оформлення пакету документів для виїзду за кордон. 

Теги: Офіс Генерального прокурора мобілізація Україна Тернопільщина військовозобов'язаний ТЦК корупція корупція в Україні

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