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Село на Тернопільщині встановило незвичний рекорд заради допомоги ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Село на Тернопільщині встановило незвичний рекорд заради допомоги ЗСУ
Разом монети заважили 72 кг 270 гр
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Люди зібрали 21 897 гривень монетами номіналом одна гривня

У селі Нагірянка Тернопільської області встановили незвичний рекорд – зібрали 21 897 гривень монетами номіналом одна гривня. Таким чином вони прагнули допомогти армії. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у Facebook.

«Процедуру підрахунку нам довелось починати двічі, бо з усіх боків ще бігли з гривнями діти – хтось затис гроші в кулачках, хтось приніс в коробочці з-під маминого крему, і навіть в пляшці від Кока-Коли, так, що ледве їх звідти витрусили. Загалом і жовтих, і білих монет ми нарахували 21 897 гривень. Рекорд України «Найбільша кількість монет номіналом 1 гривня на допомогу ЗСУ» громада присвятила пам’яті свого односельчанина, 24-річного воїна Володимира Кляштофорського, який, на превеликий жаль, загинув в бою в Луганській області напередодні рекорду», – написала Лана Вєтрова.

Разом монети заважили 72 кг 270 гр.

Тепер громада вирішила збирати новий донат – монетами номіналом 2 гривні. Щоб купити дрон, який відомстить за земляка.

Раніше 100-річний Георгій Чижевський з Вознесенська, що на Миколаївщині, став переможцем літнього Чемпіонату України з плавання серед членів руху «Мастерс» та встановив три рекорди світу на дистанції з брасу. 

Також 78-річний українець став абсолютним рекордсменом серед донорів крові в Україні.

Теги: гроші гривня рекорд громада

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