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На Тернопільщині судитимуть лікарів, через яких осліпли 18 пацієнтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Тернопільщині судитимуть лікарів, через яких осліпли 18 пацієнтів
Завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень Тернопільської області продавав пацієнтам заборонений в Україні препарат, що не призначений для лікування очей
фото: пресслужба Офісу генпрокурора

Через ускладнення після введення забороненого препарату сімом пацієнтам довелося провести операцію з видалення ока

У Тернопільській області судитимуть трьох лікарів і завідувача офтальмологічного відділення районної лікарні, через яких, як стверджується, частково або повністю втратили зір 18 пацієнтів. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора. 

Слідство встановило, що завідувач офтальмологічного відділення однієї з районних лікарень Тернопільської області продавав пацієнтам заборонений в Україні препарат, що не призначений для лікування очей.

З березня 2022 року до лютого 2023 року троє лікарів цього відділення за вказівкою завідувача вводили цей заборонений препарат пацієнтам. Кожен з лікарів отримував від восьми до 34 тис. грн за введення препарату, пишуть правоохоронці.

Внаслідок «лікування» постраждали 18 пацієнтів: 15 із них втратили зір на одне око, а три – на обидва. Через ускладнення після введення препарату сімом пацієнтам довелося провести операцію з видалення ока.

Трьом лікарям і завідувачеві інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворих, одержання неправомірної вигоди та службову недбалість. Акти кримінальних проваджень скеровано до суду. 

Нагадаємо, у Львові правоохоронці викрили 73-річну лікарку-алерголога однієї з львівських комунальних лікарень, яка вимагала у пацієнта вказану суму за вплив на рішення членів медико-соціальної експертної комісії щодо призначення йому третьої групи інвалідності. 

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Теги: прокурор слідство лікарня лікар злочин

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