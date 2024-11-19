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Скандал зі спецшколою на Тернопільщині. Місцеві бояться давати свідчення, бо їх «залякав олігарх»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Скандал зі спецшколою на Тернопільщині. Місцеві бояться давати свідчення, бо їх «залякав олігарх»
Перевірка виявила численні порушення: у харчоблоці зберігаються продукти з невідомим терміном придатності, дітям не надають особистих речей та іграшок
фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро

Адвокатка: «Він майже безкоштовно користується цією землею. Тому вони зацікавлені в тому, аби в інтернаті були діти»

Адвокатка Інна Мірошниченко заявила, що землею Новосільської спеціальної школи на Тернопільщині, де раніше виявили численні порушення, користується «місцевий агромагнат». За її словами, жителі бояться свідчити про насильство над вихованцями закладу через залякування агрооліхарха. Про це Інна Мірошниченко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Мірошниченко стверджує, що чоловік заступниці директорки закладу користується землею, яку спецшкола безкоштовно отримала від держави. Йдеться про 19 гектарів, які звільнені від оподаткування.

«Він майже безкоштовно користується цією землею. Тому вони зацікавлені в тому, аби в інтернаті були діти. Він «тримає» там увесь «район». Більшість людей, які готові були давати свідчення, бояться, бо їм там жити», – заявила адвокатка. За її словами, ця школа вже збирає людей на мітинг у Тернополі. Ймовірно, аби «врятувати» репутацію закладу. Мірошниченко не назвала повне імʼя аграрія, але зазначила, що його звати Олег Петрович.

Крім того, адвокатка уточнила, що правоохоронцям не вдалося підтвердити факти насильства над дітьми у Новосільській спеціальній школі. Проте у поліції Тернопільщини це заперечили.

«На сьогодні у рамках кримінальних проваджень проводяться слідчі дії, призначено відповідні експертизи», – зауважили у пресслужбі Головного управління Нацполіції Тернопільської області.

У коментарі «Українській правді» директорка спеціальної школи Дар’я Коменда підтвердила, що землю закладу використовує місцевий підприємець. «Це аграрій, який працює з багатьма людьми, який ніколи нікому не погрожував. У нас із ним укладений договір про співпрацю», – розповіла вона.

У коментарі Дар’я Коменда описала ділянки спецзакладу як «горбики, на яких нічого не росте». За її словами, цю землю «не хотіли обробляти жодні фермери», крім цього аграрія. Також директорка заявила, що насильства у закладі немає, але адміністрація планує «подавати в суд».

Нагадаємо, моніторингова група Офісу омбудсмена провела позаплановий візит до одного із закладів для дітей на Тернопільщині. Перевірка виявила численні порушення прав дітей з особливими освітніми потребами в одній зі спеціальних шкіл. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначається, передумовою моніторингу стало звернення на «гарячу лінію» омбудсмена щодо насилля над дітьми у закладі. За словами омбудсмена, окрім факту неналежних умов для перебування і всебічного розвитку дитини, в навчальному класі для проведення занять з кулінарії був виявлений алкоголь у відкритому для дітей доступі. 

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Теги: розслідування чоловік діти Тернопільщина

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