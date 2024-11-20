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Смертельна ДТП на зупинці у Хмельницькому: суд обрав запобіжний захід підозрюваному

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Смертельна ДТП на зупинці у Хмельницькому: суд обрав запобіжний захід підозрюваному
Підозрюваний водій у залі суду, 20 листопада 2024, Хмельницький
фото: Суспільне Хмельницький

Підозрюваний у залі суду заявив, що визнає свою вину

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави сьогодні, 20 листопада, обрали 27-річному водію, якого підозрюють у скоєнні ДТП, унаслідок якої 18 листопада загинули три жінки на зупинці громадського транспорту у Хмельницькому. Про це розповіла кореспондентка Суспільного із зали суду.

За її словами, підозрюваний перебуватиме під вартою до 16 січня 2025 року. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Дзюбак.

У ході судового засідання слідчий Максим Корольчук і прокурор Антон Вендель просили для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваний у залі суду сказав, що визнає свою вину. Його адвокат Олександр Поліщук слова підозрюваного не заперечував. Крім того, він розповів, щодо вироку суду апеляцію не подаватиме.

Що відомо про ДТП, яка сталася 18 листопада у Хмельницькому

Водій автомобіля BMW X6, рухаючись вулицею Зарічанська, зіткнувся з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту. Унаслідок ДТП від отриманих травм загинули три жінки, які чекали транспорт на зупинці. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Поліцейські затримали 27-річного водія на місці. За версією слідства, він перебував під дією алкоголю та наркотиків. Чоловіку оголосили підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

Теги: ДТП суд Хмельницький

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