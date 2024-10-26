Одна з областей частково лишилася без світла через атаку РФ

Під час повітряних тривог на Хмельниччині наші сили ППО збили вісім БПЛА типу Shahed

Ворожі дрони пошкодили приміщення готелю та вікна у двох будинках на Хмельниччині

Унаслідок ворожої атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, у тому числі в обласному центрі. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Під час повітряних тривог на Хмельниччині наші сили ППО збили вісім БПЛА типу Shahed», – заявив глава регіону.

Утім, унаслідок атаки частково відсутнє світло в чотирьох населених пунктах Хмельницького району, в тому числі в обласному центрі. Також через атаку пошкоджено приміщення готелю та вікна у двох будинках.

На місці події працюють відповідні служби. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше заживити усіх споживачів. Поранених чи загиблих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, пізно ввечері 25 жовтня російські загарбники завдали ракетного удару по житловому кварталу Дніпра. За останніми даними, четверо людей загинули. 20 осіб отримали поранення.

Крім того, внаслідок нічної ворожої атаки на Київську область загинула жінка, постраждала дитина, рятувальники ліквідували дві пожежі. Також у Києві внаслідок атаки БпЛА загинула дівчинка.